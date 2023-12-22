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Fay Hatları ve Heyelan Bölgesinde Zemin İnceleme Çalışmaları Sürüyor

Zemin inceleme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Bakanlığımız depremin hemen sonrasında şehrimizin mikrobölgelemesiyle alakalı ciddi bir çalışma yaptı. Gelinen noktada 3 alanda daha detaylı bir çalışma öngördük.Kayseri yolu ile Trabzon Caddesi arasındaki kısım rahatladı ve inşaat çalışmaları başladı. Şimdi de fay hatları ve heyelan bölgesi ile ilgili Bakanlığımızla yaptığımız görüşme sonrasında akademisyenlerimizden oluşan bir ekip oluşturduk. Uzman ekibimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Fay hatları ve heyelan bölgesindeki durum bu çalışmaların ardından netlik kazanmış olacak” dedi.

Fay Hatları ve Heyelan Bölgesinde Zemin İnceleme Çalışmaları Sürüyor

Fay Hatları ve Heyelan Bölgesinde Zemin İnceleme Çalışmaları Sürüyor

Zemin inceleme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Bakanlığımız depremin hemen sonrasında şehrimizin mikrobölgelemesiyle alakalı ciddi bir çalışma yaptı. Gelinen noktada 3 alanda daha detaylı bir çalışma öngördük.Kayseri yolu ile Trabzon Caddesi arasındaki kısım rahatladı ve inşaat çalışmaları başladı. Şimdi de fay hatları ve heyelan bölgesi ile ilgili Bakanlığımızla yaptığımız görüşme sonrasında akademisyenlerimizden oluşan bir ekip oluşturduk. Uzman ekibimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Fay hatları ve heyelan bölgesindeki durum bu çalışmaların ardından netlik kazanmış olacak” dedi.

22 Aralık 2023 Cuma 09:48

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası hızla sürerken; Kayseri Yolu’ndan Kıbrıs Meydanı’na kadar olan kısım, Boğaziçi bölgesi ve fay hatlarının geçtiği alanlarda zemin durumunu netleştirmek için tekrardan başlatılan zemin etüt çalışmaları da hummalı bir şekilde ilerliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde oluşturulan uzman ekip tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından çalışma yapılan 3 alanın zemin durumu netleştirilerek yapılaşma konusu kararlaştırılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzon Caddesi’nde Valilik binasının bulunduğu alanda yürütülen fay hattı inceleme çalışmalarını yerinde takip ederek son duruma ilişkin ilgililerden bilgiler aldı.

Detaylı Zemin Etüdü Yapılıyor

Valilik binasının bulunduğu alanda gerçekleştirdiği incelemelerin ardından şehir merkezinde yürütülen zemin etüt çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Deprem sonrası şehrimizin yeniden imar ve inşası noktasında en önemli aşamalardan biri zemin etüt çalışmaları oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız depremin hemen sonrasında şehrimizin mikrobölgelemesiyle alakalı ciddi bir çalışma yürüttü. Geldiğimiz noktada 3 alanda daha detaylı bir çalışma öngördük. Birincisi Kıbrıs Meydanı’ndan Kayseri Yolu’na kadar olan bölge. Burası zemine bağlı tekrar çalışma yapılması gereken bir alandı. Burada yapılaşmada rahatlama sağlandı ve inşa çalışmaları başladı. Detaylı çalışma yapılacak ikinci bir alan Boğaziçi bölgesiydi. Orası da heyelan riskinden dolayı detaylı bir çalışma yürütülmesi gereken alan. Üçüncüsü ise fay hatlarıyla ilgili çalışma” dedi.

Ekip Fay Hatları ve Heyelan Bölgesinde Çalışıyor

Başkan Hayrettin Güngör, açıklamalarının devamında, “Bakanlığımızla yaptığımız görüşme sonrasında akademisyenlerimizden oluşan bir ekip oluşturduk. Uzman ekibimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen alanlarda gözlem çukurları açılıyor, fay hatlarıyla alakalı durumlar inceleniyor. Bu noktada Bakanlığımızla yüksek bir koordinasyon içerisindeyiz. Zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından hocalarımızın hazırlayacağı rapor doğrultusunda şehrimizin imar ve inşasını sürdüreceğiz. Bu süreçte Jeoloji Mühendisleri Odamız, İnşaat Mühendisleri Odamız ve Mimarlar Odamızla da koordinasyon halindeyiz. Tüm odalarımıza teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

Şehir Merkezine 10 Bin Konut ve İş Yeri

Bakanlık tarafından yürütülen Kentsel Tasarım projesine ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yürütülen Kentsel Tasarım projesi çerçevesinde şehir merkezimizde kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası hızla devam ediyor. Şehir merkezimize 10 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılıyor. İnşaatlar hızla yükseliyor. Valilik binamız da yine Trabzon Caddesi’ndeki mevcut yerine inşa edilecek. İlerleyen süreçlerde projeye yeni alanlar da ilave edilerek şehrimizin dönüşümü hızla devam edecek” dedi.

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Fay Hatları Ve Heyelan Bölgesinde Zemin İnceleme Çalışmaları Sürüyor
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