Fırat Görgel: “Her zaman bu şehrin sokaklarında olacağız”

Mahalle ve caddelerdeki esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek 31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Karaziyaret Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sorunlarını dinleyenGörgel, kampanya döneminin verimli geçtiğini söyledi. Seçim sonrasında da Kahramanmaraş’ın sokaklarını gezerek, sorunları vatandaşlardan dinleyeceğini ifade eden Görgel, Karaziyaret Mahallesi’nde sorunları ivedilikle çözeceklerini belirtti.

KARAZİYARET’İN SORUNLARINI ESNAFLARIMIZDAN DİNLEDİK

Bölgedeki sorunları esnaflardan dinlediklerini kaydeden Görgel; “Karaziyaret Mahallemizdeyiz. Dulkadiroğlu ilçe teşkilatımızla beraberiz. İl Başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz ve belediye meclis üyesi adaylarımız bizlerle beraber. Hepsine teşekkür ederim. Çok güzel bir esnaf gezisi gerçekleştirdik. Karaziyaret Mahallemizin sorunlarını esnaflarımızdan dinledik. Kampanya dönemi yaşıyoruz. Biz de onlara kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar, güzel bir etkileşim oluyor. Karaziyaret Mahallemizi iyi gördüm. Tabi ki bazı sıkıntılar var, depremden kaynaklı sıkıntılar var. Onların bir an önce çözülmesi ile alakalı taleplerini ilettiler” şeklinde konuştu.

DUYGULARI İSTİSMAR ETME NOKTASINA GELEN VAATLER…

Muhalefet partilerinin vaatlerini eleştiren Görgel, bu vaatlerin duygularla istismar etme noktasında olduğunu vurguladı. Vatandaşların bu tarz siyasetten medet ummadıklarını belirten Görgel; “Bugün bir kampanya dönemi yaşıyoruz. Rakiplerimiz artık şaşıracağımız seviyede öyle vaatlerle, duyguları istismar etme noktasına varan vaatlerle geliyorlar ki artık şaşırıyoruz. Bunları yanlış buluyoruz ve üzülüyoruz. Bizim milletimiz çok ferasetli. Cumhurbaşkanımıza ve onun yol arkadaşlarına vermiş oldukları güveni belirtmeleri beni çok mutlu etti. O tür siyasetten milletimizin medet bulmadığını görmek bir kere daha mutlu etti” ifadelerini kullandı.

İNŞALLAH SAHADAKİ OLUMLU HAVA SANDIĞA YANSIYACAKTIR

Sahadaki havanın olumlu olduğunu aktaran ve bu olumlu havanın sandığa yansıyacağını umduğunu dile getiren Görgel; “Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizin her tarafını gezmeye çalışıyoruz. Kampanya dönemimiz sınırlı olduğu için her tarafını gezemeyeceğiz belki ama elimizden geldiğince her noktaya gitmeye çalışacağız. Biz bu şehrin çocuğuyuz, Allah nasip ederse her zaman bu şehrin sokaklarında olacağız. Güzel, verimli bir gezi oldu. İnşallah 31 Mart günü sahada aldığımız olumlu hava sandığa yansıyacaktır” diyerek sözlerini noktaladı.