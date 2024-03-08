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Fırat Görgel “Kadınlarımızın her zaman yanlarında olduk”

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel “Son 22 yılda kadınlarımızla ilgili devrim gibi kararlara imza attık. Ülkeyi, şehri, aileyi ve bireyi her zaman ileri götüren kadınlarımızdır.” dedi.

Fırat Görgel “Kadınlarımızın her zaman yanlarında olduk”

Fırat Görgel “Kadınlarımızın her zaman yanlarında olduk”

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel “Son 22 yılda kadınlarımızla ilgili devrim gibi kararlara imza attık. Ülkeyi, şehri, aileyi ve bireyi her zaman ileri götüren kadınlarımızdır.” dedi.

08 Mart 2024 Cuma 14:23

Görgel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yayımladığı mesajında AK Parti’nin 22 yıllık iktidarında kadınlar için önemli kararların alındığını söyledi. Görgel, “Partimizi zirveye taşıyan kadınlarımızdır. Tarihimizde kadınlarımızın yeri ayrı olduğu gibiKahramanmaraş özelinde deaynı durum söz konusudur.Cumhuriyete giden yolun kale kapısı konumundaki Maraş’ın kurtuluşunda Fatma Nineler, Senem Ayşeler büyük rol oynamıştır. O gün tarihimize altın harflerle adlarını yazdıran kadınlarımız,bugün de ülkemizin geleceğine yön vermekte, temsil ettiği tüm sahalarda başarılar kazanmaktadır. Yeni Türkiye Yüzyılı’na kadınlarımızla omuz omuza yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz.

ÜLKEMİZİ BAŞARIYA TAŞIYAN KADINLARIMIZDIR

İş dünyasından siyasete, eğitimden sağlık, spor, sanata kadar her branşta kadınlarımız ülkemizi yarınlara taşıyacak başarılar kazanmaya devam etmektedir. Bugün ülkemiz kadınları; üretimin her aşamasında, karar verici mekanizmalarda, teknoloji ve bilimde, dijital dünyada var olarak gücünün ve yapabileceklerinin bir sınırı olmadığını göstermektedir. Şunu unutmamalıyızki; şehrimizin ilk kadın milletvekili de AK Parti’den seçilerek bu şehre hizmet etmiştir.Geçmiş dönemlerde kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle maruz kaldığı ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırdık, özgürlük alanlarını genişlettik, kadına yönelik şiddete ve kötü muameleye sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştık, bir hayali ve iş fikri olan kadınları destekledik, girişimciliğin önünü açtık, sosyal hayattan iş hayatına kadınların her alanda güçlü şekilde var olmasını sağladık."dedi.

Aylardır süren Gazze saldırısına da dikkat çeken Görgel mesajını şu şekilde tamamladı: “Gazze’de çoğunlukla kadın ve çocukların hayatını kaybettiği saldırıları bir kez daha esefle kınıyorum. Binlerce anne, kadınlarımız, çocuklarını, yakınlarını canice saldırılarda kaybederek acıların en büyüğünü yaşamaktadır. Bir an önce saldırıların durdurulması duasıyla hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Fırat Görgel “Kadınlarımızın Her Zaman Yanlarında Olduk”
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