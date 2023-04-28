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Fırat Görgel, “Muhalefetin her tarafı kokuşmuş, her tarafı garabet”

Fırat Görgel, “Muhalefetin her tarafı kokuşmuş, her tarafı garabet. Ülkeye dipsiz bir kuyu vadeden bir muhalefetle karşı karşıyayız”dedi.

Fırat Görgel, “Muhalefetin her tarafı kokuşmuş, her tarafı garabet”

Fırat Görgel, “Muhalefetin her tarafı kokuşmuş, her tarafı garabet”

Fırat Görgel, “Muhalefetin her tarafı kokuşmuş, her tarafı garabet. Ülkeye dipsiz bir kuyu vadeden bir muhalefetle karşı karşıyayız”dedi.

28 Nisan 2023 Cuma 17:03

AKParti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel, özel bir haber sitesinin canlı yayın konuğu oldu.

“PKK’nın yayın organları Kılıçdaroğlu’nu destekler nitelikte açıklama yapıyor”

Programda muhalefeti sert bir dille eleştiren Başkan Görgel, “PKK’nın sözde en üst yayın organlarına vatandaşlarımız girip baksınlar. PKK’nın en üst yöneticilerine baksınlar. Her gün Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi yönünde açıklamalar yapıyorlar. CHP’nin desteklenmesi yönünde açıklamalar yapıyorlar. Bugün FETÖ’ün en azılı adamları yurt dışından twitter’dan bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi yönünde açıklama yapıyorlar. Muhalefetin her tarafı kokuşmuş, her tarafı garabet. Ülkeye dipsiz bir kuyu vadeden bir muhalefetle karşı karşıyayız”dedi.

“Cumhurbaşkanımıza karşı ciddi bir teveccühüyle karşılaşıyoruz”

14 Mayıs genel seçimleri öncesi yapmış oldukları seçim çalışmalarındaki gözlemlerini de açıklayan Görgel, 9 Nisan’da milletvekili adaylarımızı açıkladık. Sonrasında 11 Nisan’da Ankara’da, akabinde şehrimizde basın mensuplarına adaylarımızı tanıttık. 12 Nisan’dan itibaren saha programlarımız devam ediyor. Şuanda şehrimizin yüzde 45 oranındaki yerini gezdik. Allah nasip ederse 14 Mayıs’a kadar tüm Kahramanmaraş’ı bir defa gezmiş olacağız. Sorunların üstesinden yine Ak Parti’nin geleceğini vatandaşlarımız biliyor. Çünkü 20 yıllık bir mirasımız var. Her gittiğimiz yerde Cumhurbaşkanımıza karşı ciddi bir teveccühüyle karşılaşıyoruz”diye konuştu.

“Kalıcı konutlar 6 ay sonra teslim edilmeye başlanacak”

Deprem sonrası şehirde yapılan ve ilerleyen günlerde yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veren AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel şu ifadelere yer verdi; “Devletimiz ilk günden beri vatandaşının yaralarını sarmaya çalışıyor. Tabi ki büyük bir deprem, işimiz kolay değil ama devletimiz bunun altından kalkacak güçtedir. Biz depremde zarar gören diğer illere göre daha hızlı reaksiyon gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz kalıcı konutları 6 ay sonra teslim etmeye başlayacağız. Şuana kadar şehrimizde 3 bin konteyner iş yeri esnaflarımıza teslim edildi.Şehrimizde 6 bin konut orta hasarlı olarak belirlendi. Bu konuların durumu birkaç hafta içerisinde netleşecek. Sonrasında çalışmalarımız hızlanarak devam edecek. Şehrimizdeki derelerin üzeri açılacak. Yeni yapılan konutlar yeni mimariye uygun yapılacak. Yıkılan bölgelerde bir çalışma olacak. Hiçbir yer atıl olarak bırakılmayacak.Konut yoğunluğu önsen bölgesi olarak düşünülüyor. Trabzon Caddesi daha gelişmiş bir durumda olacak.”

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Fırat Görgel“Muhalefetin Her Tarafı KokuşmuşHer Tarafı Garabet”
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