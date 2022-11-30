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Fransa Heyeti EXPO 2023 Alanını Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, adeta bir dünya projesi olan EXPO 2023 sergi alanını tamamlamak için zamanla yarışıyor.

Fransa Heyeti EXPO 2023 Alanını Ziyaret Etti

Fransa Heyeti EXPO 2023 Alanını Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, adeta bir dünya projesi olan EXPO 2023 sergi alanını tamamlamak için zamanla yarışıyor.

30 Kasım 2022 Çarşamba 17:29

“Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” olarak teması belirlenen ve farklı kültürleri bir araya getirmesi planlanan Kahramanmaraş EXPO 2023 sergi alanına her hafta neredeyse bir ülke katılıyor.

2023’te açılacak EXPO 2023 alanında, Fransa Nant şehri Çiçek Birliği Başkanı Fredecic Fourier, Florials de Nantes Genel Müdürü Rosalyne Carlet ve beraberindeki heyet gelerek incelemelerde bulundu.

Ziyaretler sırasında açıklama yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Fransa’nın etkinliklerini, kültürel olarak tanıtmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum. Gerçekten Fransa ile ilgili çok ciddi ekonomik ilişkilerimiz var. Fransa’nın Türkiye’de yatırımları var. Karşılıklı olarak bizim de Fransa’da yatırımlarımız var. İkili ekonomik ilişkilerimiz, kazan kazan prensibiyle devam etmektedir” dedi.

EXPO 2023’te Fransa’yı temsil edecek olan heyetin Başkanı Fredecic Fourier ise, “Öncelikle Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e daveti için teşekkür ederiz. Sıcak karşılamanız bizi onurlandırdı. Biz burada, Floralies İnternationales de France’yi düzenleyen Comité des Floralies Internationales de Nantes’i, yani Fransa’yı temsil ediyoruz. Bu, Fransa’da türünün ilk örneği ve Avrupa’nın en prestijli etkinliklerinden biridir. 1942 yılında kurulan ve bitki dünyasının amatör ve profesyonellerinden oluşan derneğimiz, 1956 yılında ilk Floralies’i düzenledi. Etkinliklerimiz, her 5 yılda bir 10 gün boyunca sundukları çiçek ve süs gösterisi nedeniyle büyük bir başarı sağladı. Bir sonraki edisyon, 100 yıl sonra ilk kez Paris’te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Oyunlarına bir gönderme olarak ‘Çiçek Oyunları’ teması üzerine kurulacak ve 2024 Mayıs ayında Fransa’nın Nantes şehrinde düzenlenecektir. Her etkinliğimiz, Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın yüksek himayesinde gerçekleşmektedir. Etkinliğimizin misafirleri her edisyonunda dünyanın dört bir yanından gelen sunumları ağırlamaktan memnuniyet duymaktayız. Bitki Sanatı vizyonumuzu sizlerle paylaşmak adına 2024 yılında Kahramanmaraş’ı Fransa’da ağırlamaktan onur duyacağız. Ülkenizi simgeleyen ve uzmanlığınızı sergileyecek bir oyun sunmak için Kahramanmaraş’a güveniyoruz. Bu katılım karşılıklı olarak saygın bölgelerimizin gelişimine kolektif olarak katkı sağlamak için bir fırsat olacaktır. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e çalışmalarından dolayı yeniden teşekkür ediyorum. Biz Fransa’nın Nantes şehri Çiçek Birliği olarak 80 yıllık deneyimimizi ve felsefemizi sergilemek için 2023 yılında EXPO Kahramanmaraş’a katılacağız. Bu eşsiz deneyimi sizlerle birlikte yaşamak ve paylaşmak üzere bu sergiye katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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Fransa Heyeti EXPO 2023 Alanını Ziyaret Etti
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