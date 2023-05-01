Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları...
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...

Galericiler Esnafı Aydoğar'dan Kapalı Ve Modern Site İstedi

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde yer alan Galericiler Sitesi'ni ziyaret eden yeniden Refah Partisi 1. sıra milletvekili adayı Muhammed Aydoğar, esnafı dinledi.

Galericiler Esnafı Aydoğar'dan Kapalı Ve Modern Site İstedi

Galericiler Esnafı Aydoğar'dan Kapalı Ve Modern Site İstedi

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde yer alan Galericiler Sitesi'ni ziyaret eden yeniden Refah Partisi 1. sıra milletvekili adayı Muhammed Aydoğar, esnafı dinledi.

01 Mayıs 2023 Pazartesi 11:04

Açık pazarda kendi araçlarını pazarlayan galericiler esnafı, yağmur altında araç satmanın zorluklarını ve oturacak dinlenecek bir mekanlarının olmadığını dile getirerek, daha modern kafelerinin olduğu satış alanlarının dizayn edildiği bir galeri sitesi istediler.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 1. sıra milletvekili adayı Muhammed Aydoğar, şunları kaydetti: "Bugün seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarımızı yapmak üzere Kahramanmaraş galericiler sitesine geldik. Burada araç pazarında araçlarını satmaya çalışan vatandaşlarımız yağmur altında biraz perişan durumdalar. İnşallah ilgili iradeler ve yerel yönetimlerle kontak kurup daha modern kafelerinin alışveriş merkezlerinin olduğu üzeri kapalı bir mekan düşünüyoruz bu vesileyle Kahramanmaraş halkından destek bekliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Galericiler Esnafı Aydoğardan Kapalı Ve Modern Site İstedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhammed Aydoğar, otomobil pazarlığında hakem oldu!
Muhammed Aydoğar, otomobil pazarlığında hakem oldu!
Ramazan Gürbak, “Bu seçim Ak ile Kara’nın seçimi”
Ramazan Gürbak, “Bu seçim Ak ile Kara’nın seçimi”
Başkan Mahçiçek’ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı
Hollanda, Expo 2023 Sergi Alanı’na Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi Açtı
Hollanda, Expo 2023 Sergi Alanı’na Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi Açtı
KMTSO Başkanı Buluntu’dan 1 Mayıs Mesajı
KMTSO Başkanı Buluntu’dan 1 Mayıs Mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber