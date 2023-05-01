Galericiler Esnafı Aydoğar'dan Kapalı Ve Modern Site İstedi

Açık pazarda kendi araçlarını pazarlayan galericiler esnafı, yağmur altında araç satmanın zorluklarını ve oturacak dinlenecek bir mekanlarının olmadığını dile getirerek, daha modern kafelerinin olduğu satış alanlarının dizayn edildiği bir galeri sitesi istediler.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 1. sıra milletvekili adayı Muhammed Aydoğar, şunları kaydetti: "Bugün seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarımızı yapmak üzere Kahramanmaraş galericiler sitesine geldik. Burada araç pazarında araçlarını satmaya çalışan vatandaşlarımız yağmur altında biraz perişan durumdalar. İnşallah ilgili iradeler ve yerel yönetimlerle kontak kurup daha modern kafelerinin alışveriş merkezlerinin olduğu üzeri kapalı bir mekan düşünüyoruz bu vesileyle Kahramanmaraş halkından destek bekliyoruz."