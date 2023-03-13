Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den

Şehirde temizlikten ilaçlamaya, enkaz kaldırmadan ulaşıma, sosyal yardımdan su hizmetlerine kadar tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için oluşturulan geçici barınma alanlarında da çalışmalarına devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler; Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta geçici barınma alanlarında altyapı imalatlarını sürdürüyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla, geçici barınma alanlarının standardının artırılması hedefleniyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, depremzedelerin hizmetine sunulan geçici barınma alanlarının standardının iyileştirilmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları noktasında çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi.