Geçici çarşılarda başvurular başladı!

Şehrin yeniden imarı, hayatın normale dönmesi, ticaretin canlanması ve depremde iş yerleri hasar alan esnafların faaliyetlerini sürdürmesi noktasında çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde Trabzon Caddesi’ne inşa edilen Müftülük Çarşısı ile Yenişehir Mahallesi’nde oluşturulan Sakarya Büyükşehir Çarşısı’nda başvuruların başladığını duyurdu. Geçici çarşılarda iş yeri sahibi olmak isteyen esnaflar, 10 Mayıs Çarşamba gününe kadar Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi’nden bizzat veya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden çevrimiçi başvuru yapabilecek.Toplamda 112 iş yerinden oluşan geçici çarşılara başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.