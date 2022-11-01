Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bertiz’den Başkan Güngör’e Teşekkür Ziyareti
Bertiz’den Başkan Güngör’e Teşekkür Ziyareti
Başkan Okay, “Lösemi İle Mücadelede Çocuklarımızın Yanındayız”
Başkan Okay, “Lösemi İle Mücadelede...
Büyükşehir Aşağımülk’ün Yolunu Yeniliyor
Büyükşehir Aşağımülk’ün Yolunu Yeniliyor
Başkan Güngör: “Ecdadımız Vaktine Hazırdı”
Başkan Güngör: “Ecdadımız Vaktine Hazırdı”
Andırın’da Ulaşım Konforu ve Güvenliği Büyükşehir’le Sağlanıyor
Andırın’da Ulaşım Konforu ve Güvenliği...

Geçmişten Günümüze Amerikan Kültürü EXPO 2023 Kahramanmaraş’ta Sergilenecek

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan EXPO 2023’e katılacağını bildiren Başarılı iş İnsanı ve AIPH Baş Danışmanı Levi Sap Nei Thang, kente gelerek alandaki çalışmaları yerinde gördü, katılım protokolünü imzaladı. Thang, ABD’yi EXPO 2023’te İllinois -Şikago Bahçesi ile temsil edeceğini bildirdi.

Geçmişten Günümüze Amerikan Kültürü EXPO 2023 Kahramanmaraş’ta Sergilenecek

Geçmişten Günümüze Amerikan Kültürü EXPO 2023 Kahramanmaraş’ta Sergilenecek

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan EXPO 2023’e katılacağını bildiren Başarılı iş İnsanı ve AIPH Baş Danışmanı Levi Sap Nei Thang, kente gelerek alandaki çalışmaları yerinde gördü, katılım protokolünü imzaladı. Thang, ABD’yi EXPO 2023’te İllinois -Şikago Bahçesi ile temsil edeceğini bildirdi.

01 Kasım 2022 Salı 14:31

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Cumhuriyet tarihi boyunca bölgede gerçekleştirilecek en önemli uluslararası etkinlik olma özelliği taşıyan EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. En az 50 ülkenin katılımının hedeflendiği EXPO 2023 için geri sayım sürerken, davet ve tanıtım anlamında adeta atağa geçildi.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ABD’de faaliyet gösteren İş insanı ve AIPH Danışmanı Levi Sap Nei Thang, Kahramanmaraş’a gelerek alandaki çalışmaları yerinde inceleyip, katılım protokolünü imzaladı.

İlk olarak Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i makamında ziyaret eden Levi Sap Nei Thang, EXPO 2023’te kuracakları bahçeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Thang’a, çalışmalarda gelinen son durumu ve hedeflerini anlatan Başkan Mahçiçek, tanıtım filmi üzerinden de bilgiler verdi. Konuşmaların ardından, EXPO 2023 katılım protokolü imzalandı.

“ABD’nin İllinois-Şikago Bahçesi, EXPO 2023’e anlam katacaktır”

Amerika Birleşik Devletleri’nin kuracakları İllinois-Şikago Bahçesi ile EXPO 2023’e anlam katacağına inandığını belirten Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Öncelikle Kahramanmaraş güzel bir kent, sizleri şehrimizde görmekten mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. İnanıyorum ki kuracağınız bahçe ile EXPO’muz daha anlamlı hale gelecek. Geçmişten günümüze Amerika’nın kültürünü, doğasını ve güzelliklerini Kahramanmaraş’ımızda düzenleyeceğimiz EXPO 2023’de göreceğiz. Kuracakları bahçe ile hem kendi kültürlerinin tanıtılmasına hem de EXPO’muzun daha anlamlı hale gelmesine katkı sağlayacaklar. Temenni ederim ki EXPO alanımızdaki en güzel bahçelerden birini oluşturacak, böylelikle Amerikan kültürünü temsil eden önemli bir çalışma yapacaksınız. Kendilerine bir kez daha şehrimize hoş geldiniz diyor, yapacakları çalışmalar için de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023’e ev sahipliği yapacak daha uygun bir şehir düşünemedim”

AIPH Danışmanı ve İş insanı Levi Sap Nei Thang ise Türkiye’nin kalbinde özel bir yerinin olduğunu belirterek, gelmeden önce Kahramanmaraş’ı araştırdığını ve tarihi ile doğasına hayran kaldığını söyledi. Thang, şu ifadeleri kullandı, “Öncelikle Onikişubat ve Kahramanmaraş’ın EXPO 2023’e ev sahipliği yapmasını sağlayan Belediye Başkanı sayın Hanefi Mahçiçek’e, bu harika şehri tanıma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin kalbimde özel bir yeri var ve zengin bir tarihe ve nefis bir mutfağa sahip bu güzel ülke hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Türkiye’yi ilk kez 2016 yılında EXPO Antalya vesilesi ile ziyaret ettim. Çok keyif alarak neredeyse her ay Türkiye’ye ziyarete geldiğimi fark ettim. Bu sefer Kahramanmaraş’ı keşfetmeye karar verdim ve şehrinizin güzel ve yeşil manzarası beni büyüledi. Tarihini de öğrendiğim bu kahraman şehri, tarihini ve mutfağını, özellikle dondurmasını keşfettikçe Kahramanmaraş’a olan sevgim arttı. EXPO 2023’te bu sevgiyi dünya ile paylaşabilmeyi umuyorum. EXPO 2023’e ev sahipliği yapacak daha uygun bir şehir düşünemedim. EXPO, doğaya duyarlı olmayı hedefleyen doğa dostu şehirlere odaklanıyor. Kahramanmaraş, tekstil, metal mutfak eşyaları, gıda, kağıt endüstrisi veya mücevherat olsun, doğa ile sinerjiyi kullanmayı öğrenmiş parlayan şehrin bir örneğidir.”

“İllinois-Şikago Bahçesi’nde Geçmişten nünümüze Amerika’nın kültürünü, turizmini, doğasını ve ticaretini işleyeceğiz”

EXPO 2023 Alanı’na kuracakları İllinois-Şikago Bahçesi ile Amerika’nın kültürünü, turizmini, doğasını ve ticaretini EXPO temalarına uygun şekilde işleyeceklerini anlatan Thang, “Bu temaya bağlı kalarak, her biri ile olan güçlü kişisel bağım nedeniyle Amerika’yı geçmişten günümüze Amerikan yerlileri ve kovboy kültürü üzerinden temsil etmeyi seçtim. Bu kültürel simgelerin her ikisi de doğa ile sinerjiler geliştirme konusunda ihtiyatlı davranmış ve uygulamıştır. EXPO 2023’de kuracağımız İllinois-Şikago Bahçesi’nde Amerika’nın kültürünü, turizmini, doğasını ve ticaretini EXPO temalarına uygun şekilde işleyeceğiz. Son olarak EXPO 2023 Kahramanmaraş’tan ümidim, bu şehrin sadece EXPO’dan faydalanması değil, bu etkinliğin uzun yıllar boyunca tüm vatandaşlarına fayda sağlayacak bir başlangıç olması. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i tekrar tebrik ediyorum, EXPO 2023’ü sizinle kutlamak için sabırsızlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen toplantının ardından Başkan Mahçiçek, misafirini Levi Sap Nei Thang’a EXPO 2023 Alanı’nı da gezdirerek, yerinde istişarelerde bulundu. Bayan Thang ise EXPO 2023’e İllinois-Şikago Bahçesi ile katılacaklarını ifade etti.

Son Güncelleme: 01.11.2022 18:32
Anahtar Kelimeler:
Geçmişten Günümüze Amerikan Kültürü EXPO 2023 Kahramanmaraş’ta Sergilenecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta emeğinin karşılığını 40 yıldır kaşıkla topluyor
Kahramanmaraş’ta emeğinin karşılığını 40 yıldır kaşıkla topluyor
Bertiz’den Başkan Güngör’e Teşekkür Ziyareti
Bertiz’den Başkan Güngör’e Teşekkür Ziyareti
Kahramanmaraş’ta Tarihi Konaklar Turizme Kazandırılıyor
Kahramanmaraş’ta Tarihi Konaklar Turizme Kazandırılıyor
Başkan Okay, “Lösemi İle Mücadelede Çocuklarımızın Yanındayız”
Başkan Okay, “Lösemi İle Mücadelede Çocuklarımızın Yanındayız”
Başkan Güngör, ‘Gençlerimiz Bizim İçin Çok Kıymetli’
Başkan Güngör, ‘Gençlerimiz Bizim İçin Çok Kıymetli’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber