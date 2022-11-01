Geçmişten Günümüze Amerikan Kültürü EXPO 2023 Kahramanmaraş’ta Sergilenecek

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Cumhuriyet tarihi boyunca bölgede gerçekleştirilecek en önemli uluslararası etkinlik olma özelliği taşıyan EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. En az 50 ülkenin katılımının hedeflendiği EXPO 2023 için geri sayım sürerken, davet ve tanıtım anlamında adeta atağa geçildi.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ABD’de faaliyet gösteren İş insanı ve AIPH Danışmanı Levi Sap Nei Thang, Kahramanmaraş’a gelerek alandaki çalışmaları yerinde inceleyip, katılım protokolünü imzaladı.

İlk olarak Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i makamında ziyaret eden Levi Sap Nei Thang, EXPO 2023’te kuracakları bahçeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Thang’a, çalışmalarda gelinen son durumu ve hedeflerini anlatan Başkan Mahçiçek, tanıtım filmi üzerinden de bilgiler verdi. Konuşmaların ardından, EXPO 2023 katılım protokolü imzalandı.

“ABD’nin İllinois-Şikago Bahçesi, EXPO 2023’e anlam katacaktır”

Amerika Birleşik Devletleri’nin kuracakları İllinois-Şikago Bahçesi ile EXPO 2023’e anlam katacağına inandığını belirten Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Öncelikle Kahramanmaraş güzel bir kent, sizleri şehrimizde görmekten mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. İnanıyorum ki kuracağınız bahçe ile EXPO’muz daha anlamlı hale gelecek. Geçmişten günümüze Amerika’nın kültürünü, doğasını ve güzelliklerini Kahramanmaraş’ımızda düzenleyeceğimiz EXPO 2023’de göreceğiz. Kuracakları bahçe ile hem kendi kültürlerinin tanıtılmasına hem de EXPO’muzun daha anlamlı hale gelmesine katkı sağlayacaklar. Temenni ederim ki EXPO alanımızdaki en güzel bahçelerden birini oluşturacak, böylelikle Amerikan kültürünü temsil eden önemli bir çalışma yapacaksınız. Kendilerine bir kez daha şehrimize hoş geldiniz diyor, yapacakları çalışmalar için de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023’e ev sahipliği yapacak daha uygun bir şehir düşünemedim”

AIPH Danışmanı ve İş insanı Levi Sap Nei Thang ise Türkiye’nin kalbinde özel bir yerinin olduğunu belirterek, gelmeden önce Kahramanmaraş’ı araştırdığını ve tarihi ile doğasına hayran kaldığını söyledi. Thang, şu ifadeleri kullandı, “Öncelikle Onikişubat ve Kahramanmaraş’ın EXPO 2023’e ev sahipliği yapmasını sağlayan Belediye Başkanı sayın Hanefi Mahçiçek’e, bu harika şehri tanıma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin kalbimde özel bir yeri var ve zengin bir tarihe ve nefis bir mutfağa sahip bu güzel ülke hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Türkiye’yi ilk kez 2016 yılında EXPO Antalya vesilesi ile ziyaret ettim. Çok keyif alarak neredeyse her ay Türkiye’ye ziyarete geldiğimi fark ettim. Bu sefer Kahramanmaraş’ı keşfetmeye karar verdim ve şehrinizin güzel ve yeşil manzarası beni büyüledi. Tarihini de öğrendiğim bu kahraman şehri, tarihini ve mutfağını, özellikle dondurmasını keşfettikçe Kahramanmaraş’a olan sevgim arttı. EXPO 2023’te bu sevgiyi dünya ile paylaşabilmeyi umuyorum. EXPO 2023’e ev sahipliği yapacak daha uygun bir şehir düşünemedim. EXPO, doğaya duyarlı olmayı hedefleyen doğa dostu şehirlere odaklanıyor. Kahramanmaraş, tekstil, metal mutfak eşyaları, gıda, kağıt endüstrisi veya mücevherat olsun, doğa ile sinerjiyi kullanmayı öğrenmiş parlayan şehrin bir örneğidir.”

“İllinois-Şikago Bahçesi’nde Geçmişten nünümüze Amerika’nın kültürünü, turizmini, doğasını ve ticaretini işleyeceğiz”

EXPO 2023 Alanı’na kuracakları İllinois-Şikago Bahçesi ile Amerika’nın kültürünü, turizmini, doğasını ve ticaretini EXPO temalarına uygun şekilde işleyeceklerini anlatan Thang, “Bu temaya bağlı kalarak, her biri ile olan güçlü kişisel bağım nedeniyle Amerika’yı geçmişten günümüze Amerikan yerlileri ve kovboy kültürü üzerinden temsil etmeyi seçtim. Bu kültürel simgelerin her ikisi de doğa ile sinerjiler geliştirme konusunda ihtiyatlı davranmış ve uygulamıştır. EXPO 2023’de kuracağımız İllinois-Şikago Bahçesi’nde Amerika’nın kültürünü, turizmini, doğasını ve ticaretini EXPO temalarına uygun şekilde işleyeceğiz. Son olarak EXPO 2023 Kahramanmaraş’tan ümidim, bu şehrin sadece EXPO’dan faydalanması değil, bu etkinliğin uzun yıllar boyunca tüm vatandaşlarına fayda sağlayacak bir başlangıç olması. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i tekrar tebrik ediyorum, EXPO 2023’ü sizinle kutlamak için sabırsızlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen toplantının ardından Başkan Mahçiçek, misafirini Levi Sap Nei Thang’a EXPO 2023 Alanı’nı da gezdirerek, yerinde istişarelerde bulundu. Bayan Thang ise EXPO 2023’e İllinois-Şikago Bahçesi ile katılacaklarını ifade etti.