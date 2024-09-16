Geleneksel güreşin kalbi Türkiye şampiyonası ile Onikişubat’ta attı!

Güreş sporunda yetiştirdiği başarılı sporcularla bilinen, aynı zamanda güreşin yaygınlaşmasına ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine önemli katkılar sağlayan Kahramanmaraş, Onikişubat Belediyesi organizasyonunda Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

Onikişubat Belediyesi, güreşin kentteki en önemli merkezlerinden biri olan Hartlap Mahallesi’nde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliği ile Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası düzenledi.

Türkiye’nin 81 ilinden 500’ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, kıyasıya mücadelelere sahne olurken güreş severlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın ev sahipliğindeki şampiyonaya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, şampiyonaya adını veren Bekir Böke’nin ailesi ile sporcular ve çok sayıda güreşseverler katıldı.

“Köklü geleneği bir kez daha yaşatıyor olmanın heyecanı içindeyiz”

Şampiyonada selamlama konuşması yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş’ın güreş sporundaki başarısına dikkat çekerek, “Onikişubat Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Güreş, sadece bir spor değil, milletimizin ruhunu, tarihini ve karakterini yansıtan önemli bir değerdir. Geleneksel sporlarımız arasında önemli bir yere sahip olan şalvar güreşi, yüzyıllardır milletimizin gücünü, cesaretini ve kardeşlik duygusunu yansıtan bir spor dalı olarak varlığını sürdürmektedir. Bugün bu topraklarda, bu köklü geleneği bir kez daha yaşatıyor olmanın heyecanı içindeyiz.Kahramanmaraş, tarih boyunca hem güreş sporunda hem de diğer alanlarda sayısız başarıya imza atmış bir şehirdir. Güreş, Kahramanmaraş’ın kültüründe ve geleneğinde derin bir yer tutar. Bu kadim topraklar, güreşe gönül veren sayısız pehlivan yetiştirmiş ve bu sporun özünü yaşatmayı bir görev bilmiştir. Geçmişten günümüze, hem bölgesel hem de ulusal arenada kazandığımız zaferlerle, şehrimizin güreşteki başarısı Türkiye genelinde takdirle karşılanmaktadır” dedi.

“Geleneksel değerlerimizi yaşatmak için durmaksızın çalışıyoruz”

Onikişubat Belediyesi olarak kültürel değerleri yaşatmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Toptaş, “Şampiyonamıza adını veren başta Bekir Böke olmak üzere Güreş Federasyonu Başkanımız Sn. Şeref Eroğlu gibi birçok Kahramanmaraşlı pehlivanımız, her biri azim, cesaret ve disiplinle mücadele ederek Türk sporuna büyük katkılar sunmuştur.Bugün burada Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu şampiyona, yalnızca sporcularımızın fiziksel gücünü ve yeteneklerini sergilemekle kalmayacak, aynı zamanda güreşin dostluk, birlik ve kardeşlik ruhunu tüm katılımcılara ve izleyicilere bir kez daha hatırlatacaktır.Onikişubat Belediyesi olarak, kültürel mirasımıza sahip çıkmak, geleneksel değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bugün bu şampiyonaya ev sahipliği yaparak, hem Kahramanmaraş’ın güreş sporundaki yerini pekiştiriyor hem de ülkemizin dört bir yanından gelen pehlivanlarımızla bu güzel sporu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’ımızın güreşteki başarılarını artıracağız”

Tüm sporculara ve güreş severlere teşekkür eden Başkan Toptaş, “Bu vesileyle, güreş sporuna gönül veren tüm sporcularımıza başarılar diliyor, sahada mücadele edecek her bir pehlivanımızı tebrik ediyorum. Organizasyona katkı sağlayan Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu’na, emeği geçen tüm yetkililere ve katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ımızın güreşteki başarılarını artırarak sürdürmek ve geleneksel değerlerimizi yaşatmak adına bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtiyor, hepinize sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir gün diliyorum” şeklinde konuştu.

Başpehlivan, Muhammet Enes Bandırma oldu

19. Hartlap Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda başpehlivan, Muhammet Enes Bandırma oldu. Şampiyonayı İsa Gönen 2’nci, Adem Uzun ise 3’üncü olarak tamamladı.

Takım halinde ise Kahramanmaraş birinci olurken, Ankara ikinci, İstanbul ise üçüncü oldu.

Şampiyona, ödül töreninin ardından sona erdi.