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Göksun’a Yeni Meydan

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Göksun ilçesi Fındık mahallesinin 10 bin 300 metrekarelik yeni bir meydan kazandırıyor.

Göksun’a Yeni Meydan

Göksun’a Yeni Meydan

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Göksun ilçesi Fındık mahallesinin 10 bin 300 metrekarelik yeni bir meydan kazandırıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 19:06
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Yürüyüş yolları, kent mobilyaları ve peyzaj uygulamalarının devam ettiği meydanda bir de anıt bulunuyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilçe kırsallarına yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Göksun ilçesine bağlı Fındık mahallesine yeni bir meydan kazandırıldı. Toplamda 10 bin 300 metrekare alan üzerine kurulu meydanda yeni yürüyüş yolları, kent mobilyaları, piknik alanları ve peyzaj uygulamaları gerçekleştirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki çalışmalarla ayrıca bölgeye bir de anıt heykel yapıldı. El figürünün ve haritanın yer aldığı anıt, mahalle sakinlerinin Kafkasya tarihi ve coğrafyasıyla bağlantılarını ve kardeşliği sembolize ediyor.

Çok Duygulandık

Göksun ilçesi Fındık Mahalle Muhtarı Maruf Onur yapılan çalışmalarla ilgili, “Burada hem vatandaşlarımızın kullanabileceği bir meydan düzenlendi. Hem de bizim tarihimizle, kültürümüzle ilgili güzel bir çalışma yapıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok duygulandık, memnun olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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