Göksun’da yollar ulaşıma açıldı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin en çok kar yağışı alan ilçelerinden Göksun’da da ekipler arterleri ulaşıma açık tutmak için yoğun gayret sarf ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, son olarak Acıelma, Huğtaş ve Kazandere mahallelerinde kar küreme çalışmalarını tamamladı. Yoğun bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Göksun’da Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında mahalle ve grup yolları ulaşıma açık tutuluyor.

Ekiplerimiz Sahada

Büyükşehir Belediyesi’nden kış şartlarıyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde kış şartlarıyla mücadele kapsamında teyakkuz halinde. Mesai mefhumu gözetmeksizin sahada olan ekiplerimiz, kar yağışının başladığı andan itibaren derhal çalışmaya başlayarak arterleri ulaşıma açık tutuyor. Şehrimizin en çok yağış alan bölgelerinden Göksun’da da ekiplerimiz gece gündüz sahada. Kar yağışı sonrası vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde sorumluluk sahamızda ulaşıma kapalı yol bulunmuyor. Vatandaşlarımız kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırabilirler” ifadelerine yer verildi.