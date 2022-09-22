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Göksunlu Muhtarlardan Başkan Güngör’e hizmet teşekkürü

Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun’da muhtelif mahallelerde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları mahalle sakinleri ve muhtarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Göksunlu Muhtarlardan Başkan Güngör’e hizmet teşekkürü

Göksunlu Muhtarlardan Başkan Güngör’e hizmet teşekkürü

Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun’da muhtelif mahallelerde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları mahalle sakinleri ve muhtarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

22 Eylül 2022 Perşembe 15:43

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde de yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Göksun ilçesinin muhtelif mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar mahalle sakinleri ve muhtarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Mahallelerin ulaşım ihtiyaçlarının karşılandığını ve ulaşım standardının artırıldığını belirten Göynük, Acıelma, Hoğtaş ve Kazandere mahalle muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Mahallelerimizin Yolları Büyükşehir’le Yenilendi

Göynük Mahallesi’ne ulaşım sağlayan yolunyama ve sathi kaplama uygulamalarıyla baştan uca yenilendiğini belirten mahalle muhtarı Cevdet Yağmur, “Mahallemize ulaşım sağlayan yolumuzun deforme olan yerleri önce yama uygulamalarıyla iyileştirildi. Ardından sathi kaplama uygulamalarıyla mahalle yolumuz baştan uca yenilendi. Başta Hayrettin Güngör Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Acıelma, Hoğtaş ve Kazandere mahalle muhtarları da mahallelerin ulaşım standardının artırıldığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekiplere teşekkür etti.

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Göksunlu Muhtarlardan Başkan Güngör’e Hizmet Teşekkürü
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