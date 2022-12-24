Güngör ve Ünal’dan Kmtso Başkanı Buluntu’ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile birlikte Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve yönetimini ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyarette heyet, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.

Misafirperverlikleri İçin Teşekkür Ediyorum

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız ve milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal, İl Başkanımız Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanımız Gül Çitil Okur, belediye başkanlarımız ve teşkilatımızla birlikte Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diledik. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Mustafa Buluntu ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.