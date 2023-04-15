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Haluk Levent Kahramanmaraş’ta konser verecek!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerde yaraların sarılmasına devam ediliyor. Deprem afetinin yaşandığı andan itirabaren bölgede AHBAP derneği ile yardım faaliyetlerine katılan Haluk Levent Ramazan Bayramı'nda bölgede konser vereceğini açıkladı.

Haluk Levent Kahramanmaraş’ta konser verecek!

Haluk Levent Kahramanmaraş’ta konser verecek!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerde yaraların sarılmasına devam ediliyor. Deprem afetinin yaşandığı andan itirabaren bölgede AHBAP derneği ile yardım faaliyetlerine katılan Haluk Levent Ramazan Bayramı'nda bölgede konser vereceğini açıkladı.

15 Nisan 2023 Cumartesi 13:34

Haluk Levent deprem afetini yaşayan bölgede vatandaşlara, gençlere ve çocuklara moral olması için konser verecek. Konserler Adıyaman, İskenderun, Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş ve Hatay'da yapılması bekleniyor. 20 Nisan Arefe günü başlaycak olan konserler her gün başka ilde yapılacak. 21 Nisan, 22 Nisan ve 23 Nisan'da konserler devam edecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerde yaraların sarılmasına devam ediliyor. Deprem afetinin yaşandığı andan itirabaren bölgede AHBAP derneği ile yardım faaliyetlerine katılan Haluk Levent Ramazan Bayramı'nda bölgede konser vereceğini açıkladı.

Haluk Levent deprem afetini yaşayan bölgede vatandaşlara, gençlere ve çocuklara moral olması için konser verecek. Konserler Adıyaman, İskenderun, Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş ve Hatay'da yapılması bekleniyor. 20 Nisan Arefe günü başlaycak olan konserler her gün başka ilde yapılacak. 21 Nisan, 22 Nisan ve 23 Nisan'da konserler devam edecek.

Haluk Levent'in Ramazan bayramında deprem bölgesinde vereceği konserin nerede ve saat kaçta başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bayram konserlerini eleştiren arkadaşlarımız var. O bölgede çok gürültülü bir Rock konseri vermeyeceğim ki. 2 gitar 2 Keman. Soft konserler. Düşünün Türkiyenin her yerinde Kıbrıs'ta bayram konserlerinin reklamları var. Ya buradaki çocuklar? Onlara moral vermek doğru olmaz mı?" dedi.

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Haluk Levent Kahramanmaraş’ta Konser Verecek!
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