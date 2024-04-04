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Harun Vicdan Ekinözü’nde göreve başladı!

CHP ile Ekinözü’nde tarih yazan Harun Vicdan, mazbatasını alarak görevine başladı.

Harun Vicdan Ekinözü’nde göreve başladı!

Harun Vicdan Ekinözü’nde göreve başladı!

CHP ile Ekinözü’nde tarih yazan Harun Vicdan, mazbatasını alarak görevine başladı.

04 Nisan 2024 Perşembe 11:24

Harun Vicdan, törenle mazbatasını aldı. Ekinözü’nün yeni Belediye Başkanı olan Vicdan’a, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

Harun Vicdan’a, Ekinözü Seçim Kurulu Başkanı Yaşar Alpay ve Elbistan Seçim Müdürü Mustafa Dokuyucu tarafından mazbatası verildi. Mazbata töreninin ardından görevi teslim almak üzere Ekinözü Belediyesi’ne geçen Başkan Vicdan, burada da coşku ile karşılandı.

Başkan Vicdan, görevini, halefi Bilal Eker’den teslim aldı. Halef ve selef başkanlar, birbirlerine çiçek takdim etti.

Başkan Vicdan, “Sorumluluğumuzun ağır olduğunun farkındayım. Sizlere mahcup olmayacağıma inanıyorum. Ekip çalışmasına inanırım. Beni bu günde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bilal Eker Başkanımıza da ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Vicdan’a görevi teslim eden eski başkan Bilal Eker de; borçsuz bir belediye bıraktığının altını çizip Vicdan’a başarılar diledi.

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Harun Vicdan Ekinözü’nde Göreve Başladı!
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