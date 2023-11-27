Hekimler Birliği Kahramanmaraş Şubesi Açıldı

Hekim-Sen Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bıçak ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimler ile birlikte ‘Hekimsen Kahramanmaraş Şubesi’ açıldı.

Avşar Mahallesi Batı çevre Yolu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Masim Avm 2. Katında hizmete giren sendika şubesinin açılışına Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Genel Başkan Dr. Yakup Gökhan Doğramacı, İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Münasip Budak, Basın, Sosyal Medya ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Cengiz, Medya Sorumlusu Figen Balcı, Kahramanmaraş Şube Başkanı Ramazan Bıçak ve Yönetim kurulu üyeleri doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı. Genel Başkan Doğramacı, ülke genelinde sendika açma faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

“17. ŞUBEMİZİN AÇILIŞINI YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Sendikalarının kuruluş amacının hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının hakkını almak olduğunu söyleyen Dr. Yakup Gökhan Doğramacı Şube açılışı ve tanışma toplantısındaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizin Milli Sendikası ülkemizin yaklaşık 26 bin üyesi ile ülkemizin en büyük hekim sendikası. Şu anda Kahramanmaraş şubemizle birlikte 17. şubemizin açılışını yaptık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hekimler olmak üzere ülkemizdeki sağlık sisteminin inşası için güzel adımlar atacağız. Hep birlikte mutlu, sağlıklı bir ülkemiz olacağını umut ediyoruz” dedi.

“GEREK ŞİDDET, GEREK ÖZLÜK HAKKIMIZ, GEREKSE DE MUAYENE İŞ YÜKÜ KARŞISINDA ÇOK CİDDİ SORUNLAR YAŞIYORUZ”

Hekimler olarak zor günler yaşadıklarını ve artan şiddet olaylarına karşı çözüm bulunamadığına dikkat çeken Başkan Doğramacı; “Sağlık sisteminde hekimler olarak şöyle söyleyeyim. Öncelikle sağlık içinde en büyük sıkıntıyı bu süreçte yaşamaya başladık. Gerek şiddet, gerek özlük hakkımızda, gerekse de muayene iş yükü karşısında çok ciddi sıkıntılar sorunlar yaşamaya başladık. Hekimlerin hekimlerden başka ne yazık ki savunulabilecek bir tutunabilecek bir dalı kalmamıştı. Hekim bildiğinin kurulmasından sonra bir takım kazanımlar elde ettik. Ama bunlar yeterli mi? Ne yazık ki hala daha yeterli bir seviyede değil. Umarım hekim birliği sayesinde daha fazla hakkmızı kazanacağız. Daha güçlü bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama çözülmeyi bekleyen temel sorunumuz şu an için şiddet sorunu. Öncelikli sorunumuz ve basına çok fazla yansımaya başladı. Görüyorsunuzdur belki. Intiharlar. Hekim intiharları da gözle görülür bir şekilde artmaya başladı. Bunun tek çeşitli sebepleri var. Başta tükenmiştik sendromu olmak üzere. Tükenmişlik, ağır iş yükü, poliklinik yükleri gerçekten şu an hekimler sahada bir nefer gibi çalışıyorlar. Nitekim Kahramanmaraş depreminde de hepinize geçmiş olsun. Asrın felaketi ni yaşadınız? Hekimler ilk gün bir nefer gibi bir asker gibi hemen ilk gün olay yerine geldiler. Özveriyle çalıştılar. Süperhane bir çalışmaya devam edeceğiz. Hala daha çalışıyoruz ama bu sorumluluk ülkemizindir, hepimizindir” dedi.

“BURADAKİ DEPREMZE HEKİMLER AYNI ZAMANDA BİRAZ DEPREMZEDE”

Hekim Birliği Kahramanmaraş Şubesi'nin açılışı, bölgedeki sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi ve sağlık çalışanlarının dayanışmasını pekiştirmeyi amaçlayan önemli bir adımdır. Depremin etkilerini en yoğun yaşayan Kahramanmaraş'ta, hem hekimler hem de sağlık çalışanları, hala çözüm bekleyen pek çok sorunla karşı karşıyadır diyen Başkan Doğramacı; “Bunu da gözden kaçırılmaması gerekir. Özellikle Kahramanmaraş'a tekrar geçmiş olsun diyoruz. Bu çalışma koşulları tükenmişlik sendromu, şiddetin bir an önce önlenmesini ve özlük haklarımızın iyileştirilmesini talep ediyoruz. Kahramanmaraş deprem bölgesi biliyorsunuz buradaki hekimlerin zor şartlarda çalıştılar. Kahramanmaraş'ta Barınma sorunu, temel insani ihtiyaçlar aslına bakar barınmayla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Artı mecburi hizmet var. Mecburi hizmetle birlikte. Yine genç meslektaşlarımız çok fazla bölgeye atandı. Yani buradaki depremzede hekimlerin sorunları çözülmemişken yeni hekimlerin buraya atanması ve bu meslektaşlarınız nispeten genç mesleğine yeni başlamış, belli bir tecrübeyi elde edememiş meslektaşlarımız. Böyle özellikli bir bölgeye gönderilmeleri mecburi hizmete daha mesleği yeni öğrenen bir hekimin göreve burada başlaması ayrı bir travma yarattı. Bu sağlık sistemini de ciddi anlamda etkiledi. Artı yani bu hem halka da zarar hem bu hekime de zarar. Yani Nitelikli sağlık hizmetinin sunumu önünde ciddi bir engel oldu. En büyük sorun bence buydu. Dediğim gibi Fiziki koşullar bir türlü sağlanamadı. Umarım bunlar da bir an önce çözülecektir. Ama biz isterdik ki buradaki hekimlerin öncelikle depremzede bölgesine gönderilecek hekimler de bu kapsamda en azından bir teşvik edilmesini isterdik. Yani zoraki gönderme değil genç tecrübesiz meslektaşlarımızın değil biraz daha tecrübeli hekimlerin özendirerek bölgeye gönderilmesi gerekirdi. Bu herkes açısından anlamlı olurdu, faydası olurdu” dedi.

“ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Kahramanmaraş ile birlikte Malatya ve Elazığ illerinizdeki doktorlara hizmet edecek Hekim-Sen sendikası Kahramanmaraş Şubesinin açılışına katılan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yaptığı konuşmada; “Hekim Birliği Sendikamızın açılışında doktor arkadaşlarımızla, sağlıkçı arkadaşlarımıza beraber olduk. Kendileri bir gelerek kendi birlikleri içerisinde bir hizmet yürütmek için çalışmaya başlayacak daha nice çok hizmet yürütebileceklerini herhalde düşündüler. Dolayısıyla böyle güzel bir birliktelik oluşturmuşlar. Bu birliktelikle beraber hem yakınlık hem Daha fazla hizmet imkanı inşallah bulacaklar. Inşallah. Ben kendilerine gönülden, yürekten başarılar diliyorum. Hizmetleri için de çok teşekkür ediyorum şimdiden” ifadelerini kullandı.