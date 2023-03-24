Hüseyin Kayış, Milletvekili Aday Adayı Oldu

Milletvekilliği seçimlerinde Milletvekilli Aday Adayı olan Hüseyin Kayış, başvurusunu MHP Genel Merkezine yaptı.

MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli ile görüşen Kayış, başvuru sonrası yaptığı açıklamada: “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi, 4 Nisan 2013 tarihindeki ziyaretimizde “Sizler 2023 Lider Ülke Türkiye projemizin mimarları olacaksınız” temalı konuşmalarından aldığımız ilhamla, önce ülkemiz ve milletimiz sonra partimiz adına Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, koyduğumuz 2023 hedefleri doğrultusunda, şehrin imarı ve neslin ihyası için var gücümüzle hizmet etmek şiarı ile 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Kahramanmaraş’tan aday adaylığı başvurusunda bulunduk. Bu süreçte önceliğimiz deprem. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız ve binlerce canımızı kaybettiğimiz asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası yaralarımızı hep birlikte sarmaya talip olduk. Ateşten bir gömlek giydiğimizin farkındayız. Yaşadığımız depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.” Dedi.

Hüseyin Kayış kimdir?

1985 yılında babasının memuriyet görevi dolayısıyla Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesinde tamamladı. 2006 yılında Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2016 yılında KSÜ İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon alanından yüksek lisans yaptı.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından 2018 yılında yayımlanan Evlatlarının Kaleminden Devlet Bahçeli kitabında Devlet Bahçeli’nin Siyaset Felsefesini kaleme aldı.

2002 yılında Ülkü Ocakları Ortaöğretim Başkanlığı, 2004-2006 yıllarında Üniversite Başkanlığı, 2009-2015 yıllarında Göksun İlçe Başkanlığı, 2015-2017 yıllarında Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı, 2017-2021 yıllarında Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl başkanlığı görevini yürüttü.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.