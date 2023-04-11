Hz. Muhammed'in askerleri diz çökmez! Mescid-i aksa'da zulme sessiz kalma

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye, "İsrail güvenlik güçlerinin dün geceden bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek... Harem-i Şerif'in kutsallığını ve tarihi statükoyu ihlal ederek çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını kınıyoruz. "

Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez."

Ayrıca, bölge genelinde şiddetin tırmanmasıyla ilgili endişeleri de dile getirdi.

Açıklamada, "Gazze başta olmak üzere bölgeye şimdiden sıçrayan gerilimden büyük endişe duyuyoruz" denildi.

Türkiye sükunet çağrısında bulundu ve İsrail'i şiddeti ve provokasyonları durdurmaya çağırdı.

Açıklamada, "İsrail hükümeti, bölgede gerilimi daha da tırmandırabilecek tüm provokasyon, eylem ve saldırılara derhal son vermelidir" denildi.