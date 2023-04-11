Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!

Hz. Muhammed'in askerleri diz çökmez! Mescid-i aksa'da zulme sessiz kalma

Çarşamba günü Türkiye, İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadı ve Ramazan ayında ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırının bölgenin kutsallığını ihlal ettiğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hz. Muhammed'in askerleri diz çökmez! Mescid-i aksa'da zulme sessiz kalma

Hz. Muhammed'in askerleri diz çökmez! Mescid-i aksa'da zulme sessiz kalma

Çarşamba günü Türkiye, İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadı ve Ramazan ayında ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırının bölgenin kutsallığını ihlal ettiğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

11 Nisan 2023 Salı 20:07

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye, "İsrail güvenlik güçlerinin dün geceden bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek... Harem-i Şerif'in kutsallığını ve tarihi statükoyu ihlal ederek çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını kınıyoruz. "

Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez."

Ayrıca, bölge genelinde şiddetin tırmanmasıyla ilgili endişeleri de dile getirdi.

Açıklamada, "Gazze başta olmak üzere bölgeye şimdiden sıçrayan gerilimden büyük endişe duyuyoruz" denildi.

Türkiye sükunet çağrısında bulundu ve İsrail'i şiddeti ve provokasyonları durdurmaya çağırdı.

Açıklamada, "İsrail hükümeti, bölgede gerilimi daha da tırmandırabilecek tüm provokasyon, eylem ve saldırılara derhal son vermelidir" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Hz. Muhammedin Askerleri Diz çökmez! Mescid-i Aksada Zulme Sessiz Kalma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta hasarlı bina kendiliğinden çöktü!
Kahramanmaraş’ta hasarlı bina kendiliğinden çöktü!
Onikişubat Belediyesi, Gönül Sofrasını Döngele Mahallesi’nde Kurdu
Onikişubat Belediyesi, Gönül Sofrasını Döngele Mahallesi’nde Kurdu
Kahramanmaraş’ta muhasebeciler ve mali müşavirler çarşısı tamamlanıyor
Kahramanmaraş’ta muhasebeciler ve mali müşavirler çarşısı tamamlanıyor
Kahramanmaraş’ta Geçici Eğitim Kampüsü Öğrencilerin Hizmetine Sunuldu
Kahramanmaraş’ta Geçici Eğitim Kampüsü Öğrencilerin Hizmetine Sunuldu
Türkiye Sigorta Birliği, Kahramanmaraş’ta!
Türkiye Sigorta Birliği, Kahramanmaraş’ta!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber