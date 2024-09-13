İletişim Başkanlığı, 85 Milyon Vatandaşın Verilerinin Çalındığı İddiasına Yanıt Verdi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyaloğun kasıtlı olarak manipüle edildiğini tespit etti. Yapılan açıklamada, “85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK’nın Google’dan bu konuda yardım istediği” yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu an sızdırılmış bir veri olmadığı ve Google’dan herhangi bir yardım talep edilmediği vurgulandı. Ayrıca, Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun konuya ilişkin verdiği cevabın bağlamından koparılarak “85 milyonun kimlik bilgileri çalındı” şeklinde yanlış ve çarpıtılmış bir şekilde servis edildiği ifade edildi.

Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemdeki beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiğine dair bulguların ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerekli hukuki işlemleri başlattığı açıklandı.

Vatandaşlardan, bu asılsız iddialara itibar etmemeleri istendi.