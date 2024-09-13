Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğa Yürüyüşlerinde Yeni Rota Çokran
Doğa Yürüyüşlerinde Yeni Rota Çokran
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği...
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa...
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...

İletişim Başkanlığı, 85 Milyon Vatandaşın Verilerinin Çalındığı İddiasına Yanıt Verdi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyaloğun kasıtlı olarak manipüle edildiğini tespit etti.

İletişim Başkanlığı, 85 Milyon Vatandaşın Verilerinin Çalındığı İddiasına Yanıt Verdi

İletişim Başkanlığı, 85 Milyon Vatandaşın Verilerinin Çalındığı İddiasına Yanıt Verdi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyaloğun kasıtlı olarak manipüle edildiğini tespit etti.

13 Eylül 2024 Cuma 10:45

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyaloğun kasıtlı olarak manipüle edildiğini tespit etti. Yapılan açıklamada, “85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK’nın Google’dan bu konuda yardım istediği” yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu an sızdırılmış bir veri olmadığı ve Google’dan herhangi bir yardım talep edilmediği vurgulandı. Ayrıca, Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun konuya ilişkin verdiği cevabın bağlamından koparılarak “85 milyonun kimlik bilgileri çalındı” şeklinde yanlış ve çarpıtılmış bir şekilde servis edildiği ifade edildi.

Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemdeki beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiğine dair bulguların ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerekli hukuki işlemleri başlattığı açıklandı.

Vatandaşlardan, bu asılsız iddialara itibar etmemeleri istendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta engelli toplu taşıma kartlarının vizesi uzatıldı!
Kahramanmaraş’ta engelli toplu taşıma kartlarının vizesi uzatıldı!
Uzman isimler bağımlılıkla mücadeleyi anlattı!
Uzman isimler bağımlılıkla mücadeleyi anlattı!
Kahramanmaraş'ta baklavalık tepsi ihracatı başladı!
Kahramanmaraş'ta baklavalık tepsi ihracatı başladı!
MT Gelecek Sigorta, Sigorta Sektörüne Yenilikçi Bir Yaklaşım Getirdi!
MT Gelecek Sigorta, Sigorta Sektörüne Yenilikçi Bir Yaklaşım Getirdi!
Maraş’ta depremden bir yıl sonra...
Maraş’ta depremden bir yıl sonra...

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber