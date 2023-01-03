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İmran Kılıç Bulvarı’nda Aydınlatma Testleri Başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü projesinde aydınlatma testleri de başladı. Refüj ve yaya yolu çalışmaları da tamamlanan arter, sürücülerin beğenisini kazandı.

İmran Kılıç Bulvarı’nda Aydınlatma Testleri Başladı

İmran Kılıç Bulvarı’nda Aydınlatma Testleri Başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü projesinde aydınlatma testleri de başladı. Refüj ve yaya yolu çalışmaları da tamamlanan arter, sürücülerin beğenisini kazandı.

03 Ocak 2023 Salı 10:12

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 150 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen ve 2022 yılının Eylül ayında trafiğe açılan İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü, şehrin ulaşım ağına büyük bir katkı sağladı. Önsen bölgesine ulaşım sağlayan, batı mahalleleri ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı yarı yarıya kısaltan, 210 metre uzunluğundaki köprüyü ve 5 kilometre uzunluğundaki bulvarı kapsayan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nda gerçekleştirilen çevre düzenleme ve aydınlatma çalışmaları da bölgeye önemli bir renk kattı. Çevre düzenleme, yaya yolu ve aydınlatma çalışmalarıyla çehresi değişen bulvar ve köprü, sürücülerin de büyük beğenisini kazandı.

Çalışmalar Artarak Devam Edecek

İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nın Önsen bölgesi için çok büyük önem arz ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Batı mahalleri ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı yarı yarıya kısaltan İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü projemiz Önsen bölgesinin ulaşımını önemli ölçüde rahatlattı. 5 kilometre uzunluğundaki bulvar ve 210 metrelik köprüyü kapsayan projemiz hakkında hemşehrilerimizden de çok olumlu geri dönüşler aldık. Bölgede aydınlatma testlerimize de başladık. Gerçekten çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları da projemize değer kattı. Ulaşım Master Planımız çerçevesinde şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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İmran Kılıç Bulvarı’nda Aydınlatma Testleri Başladı
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