İnşaat Mühendisleri Odasından vatandaşlara uyarı!

İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, binalardaki inceleme ve değerlendirmelerin yetkin inşaat mühendisleri tarafından yapılması gerektiği ifade edildi.

“İlimizde yaşanan depremin hasar tespit çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, Çevre Şehircilik Bakanlığının son verilerine göre Kahramanmaraş merkezde; 2471 bina acil yıkılacak, 13360 Ağır hasarlı, 3230 Yıkılan bina, 2800 Bina Orta hasarlı olarak açıklanmıştır.

Ağır ve Orta Hasarlılar hariç; Hasarsız ve Az Hasarlı binalarda oturanların evlerine girme konusunda tereddütleri bulunmaktadır.

Binalarının durumu ve ne yapmaları gerektiği hakkında bilgi almak için İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilciliğimizden talepte bulunulmaktadır.

Artçı depremlerin devam ettiği süreçte; mesleki ve vicdani sorumluluğumuz gereği kehanette bulunmak istemeyiz.

Ancak;

Daha depremin ilk günlerinden bu yana kim oldukları, ne yapacakları belirsiz kişi ve kuruluşlar ilimizde dolaşmakta, insanların endişeli durumlarını istismar etmektedirler.

bir mikrotremor alan şahıslar binalarda dayanım testleri yaptığını iddia etmektedir. Bu alet yeni yerleşimlere açılacak bölgelerin olağanüstü sessiz ve dış etkenlerden uzak titreşimsiz bir ortamda sadece zeminin hakim periyodunu verir. Binanın basınç dayanımını kesinlikle vermez.

Öte yandan röntgen cihazları sadece taşıyıcı sistemde bulunan demir donatıyı gösterir ama donatı kalınlığını vermez. Ayrıca Sahada schmidt çekici ile beton dayanımı kesin olarak sağlıklı sonuç vermez.

Bu nedenle;

Bu işlemleri yaptırarak alınacak sonuç binanızın deprem dayanıklı olup olmadığını asla göstermez, lütfen bu kişi ve kuruluşlara itibaretmeyin!!!

Bu arada; ağır hasarlı binalar hariç, diğer hasar durumundaki binalar için mülk sahipleri, kendi inisiyatifleri ile inceleme ve değerlendirmeleri yetkin inşaat mühendislerine yaptırabilirler.

01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem yönetmeliğinin 15. Maddesine; Deprem Etkisi Altında Mevcut Bina Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Güçlendirme Tasarımı için özel kurallar ayrıntılı olarak sıralanmıştır.

Anılan yönetmeliğin 15.2.1.3 maddesinde “Binalardan bilgi toplanması kapsamında tanımlanan inceleme, veri toplama, derleme, değerlendirme, malzeme örneği alma ve deney yapma işlemleri inşaat mühendislerinin sorumluluğu altında yapılacaktır” amir hükmü mevcuttur.

Bu konuda deneyimli ve yetkili Serbest İnşaat Mühendisi (SİM) ve İşyeri Tescil Belgesi (İTB)‘ne sahip inşaat mühendisleri kısa bir süre sonra İnşaat Mühendisleri odasında ‘da belirlenecek ve sayfamızda duyurulacaktır.

Bu çalışmaları yaptıracakların acele ile yetkisiz ve fırsatçı kişilerin eline düşmemeleri içinÇevre ve Şehircilik bakanlığımızın hasar tespit çalışmalarını bitirmesini bekleyip, çalışmalar bittikten sonra İMO Kahramanmaraş Temsilciliğimizin açıklamalarını takip etmelerini rica ederiz.

İlimiz merkez ilçelerinde çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından2800 bina orta hasarlı olarak tespit edilmiştir. Bu rakamlar nihai olmamakla beraber itiraz süreçleri ve yeniden değerlendirme sonucunda kesinleşecektir. Orta hasarlı binalarımızda sadece yapısal çatlaklar mevcut olup mühendislik hizmeti ve denetimi alınarak bunların giderilebileceğini belirtmek isteriz.

Kahramanmaraş Depreminden önce ilimiz merkez ilçelerinde güçlendirmesi tamamlanmış binaların olduğunu, deprem sonrasında ise hasarsız veya az hasarlı olarak depremi atlattığını gözlemledik. Dolayısıyla mühendislik kurallarına bağlı kalınıp sahada uygulanması vedenetlenmesini sağlayabilirsek depremlerin afetlere dönüşmeyeceğini belirtiriz.

Kamuoyunun yakından takip ettiği ve dün sayın bakanımız tarafındanOrta hasarlı olan binalarımızın 11 ildeki sayısı Altıyüzbin civarında olduğu, bununda ağır hasarlılar gibi yıkılması yönünde açıklaması oldu ,

Sağlıklı bir güçlendirme prosesi uygulanması ile milli servetin korunabilecek olması bir diğer önemli unsurdur.

İtiraz sürecinde binası orta hasarlı olupta az hasarlıya çevirilebilme ihtimali ise güçlendirme yapılmayacak olması sebebiyle bizi bekleyen tehlikelerden en önemlisidir.

Saygılarımızla Kamuoyuna duyurulur.”