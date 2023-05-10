İrfan Karatutlu, ‘Kahramanmaraş’ta sporda tesisleşmeyi yüzde 100’e çıkartacağız’

Kahramanmaraş’ın spor alanındaki sorunlarına hakim olduğunu ve iktidarın yıllardır bu sorunların çözümü noktasında samimi davranmadığını ifade eden Karatutlu, “Spora da sporcuya da yabancı olmayan biriyim. Yıllardır, Kahramanmaraş’ta sporun gelişmesi için mücadele eden biriyim. Kahramanmaraşspor'a uzun yıllar hizmet ettim. Yönetiminde bulundum. Futbolcularımıza gönüllü doktorluk yaptım. Ben de spor camiasının bir ferdi olarak yıllardır ihtiyaçlarımızı dile getirdik. Ama maalesef ki bir çok konuda kör, sağır ve dilsizi oynayan iktidar spor camiamıza karşı da kör, sağır ve dilsiz oldu. 21 yıllık iktidarlarında şehrimize bir stadyumu dahi yapamayan iktidardan spor camiasına hizmet etmesi beklenemez, beklenmemeli! İnşallah stadyum başta olmak üzere iktidarın yıllardır söz verip de tutamadığı tüm sözleri biz tutacağız” dedi.

Karatutlu, Kahramanmaraş’ta spor alanındaki eksiklikleri ve yapacakları çalışmaları anlattı.

“İYİ KÖTÜ İDARE EDEN STADYUMLARIMIZI DA YIKTILAR”

İktidar ve liyakatsiz idareciler tarafından Kahramanmaraş’ın birçok alanda olduğu gibi spor alanında sahipsiz bırakıldığını dile getiren Karatutlu, şöyle konuştu: “Şehirler takımlarıyla tanınır. Şehrimizin tanıtım eksiği var diyoruz. Olur. Çünkü takımlarımıza sahip çıkan bir iktidar yok. Takımlarımızın önünü açan bir iktidar yok. Çünkü sporun değerini bilmiyorlar; spordan, sporcudan anlamıyorlar. Bunların en iyi bildiği şey oyalamak. Yalan söylemiyoruz, iftira atmıyoruz. Her şey ortada. En basitinden bu şehrin stadyum ihtiyacı var, denildiğinde önce 12 Şubat Stadyumu’nda güçlendirme yapılarak bu isteklerimizi geçiştirdiler. Sonra defalarca verdikleri sözlerin üstüne yine defalarca yeni bir stadyum sözü verdiler. Ama yapmadılar. Yapmadıkları gibi iyi kötü idare eden stadyumlarımızı da yıkarak takımımız çevre şehirlerin stadyumlarına mahkum ettiler.”

“TESİSLEŞME İHTİYACI HAD SAFHADA!”

Kahramanmaraş’ın tesisleşme ihtiyacına dikkat çeken Karatutlu, şu açıklamalarda bulundu: “Kahramanmaraş'ta sporun sorunlarını biliyorum. En önemli sorunumuz tesis yetersizliği. Kahramanmaraş'ın profesyonel liglerde maçlarını oynayacağı bir stadyum bile yok. Bu takımlarımız maçları nerede oynayacak. Ben Kahramanmaraşspor'a uzun yıllar hizmet ettim. Yönetiminde bulundum. Gönüllü doktorluk yaptım. 21 yılda bu şehre stadyum bile yapmadılar. Kahramanmaraşspor'u bir sezon boyunca başka şehirde maç oynatıp küme düşürdüler. Yazık ettiler takımımıza! 54 yıllık koca çınarı yalnız bıraktılar. Bunun yanında gençlerimizin spor alanında kendilerini geliştirebilecekleri, tesisler yapılmadı. Amatör takımların ve alt yaş gruplarının maçlarını oynayacağı yeteri kadar futbol sahası yok. Şimdi 12 Şubat Stadyumu’nu yıktılar. Yenisini yapacağız, dediler. Ama bir çok söz gibi o da yalan çıktı. Bunların yıktıklarını biz yapacağız. Spor camiamız bizi yakından takip etsin, onları istedikleri hizmetlere kavuşturacağız.”