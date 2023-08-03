İTÜ mezunları Başkonuş’ta bir araya geldi!

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kumral, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Doğan ve Prof. Dr. Nuri Kahveci, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, İTÜ İnşaat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gençoğlu, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Altınbaş ile Kahramanmaraşlı İTÜ mezunlarının katıldığı toplantıda, depremin bilimsel, sosyal ve ekonomik etkileri ile normalleşme sürecine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Programın açılışında konuşan Kahramanmaraş İTÜ Mezunları Derneği Başkanı Serdar Erdoğanyılmaz, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve İTÜ akademisyenlerini Kahramanmaraş’ta görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Erdoğanyılmaz, “İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye’nin en önemli yükseköğretim kurumlarından biridir. Bizler de İTÜ’lü olmanın gururunu hayatımızın her döneminde yaşadık. Bugün İTÜ’nün yönetimi ve mezunları Kahramanmaraş depremleri için bir arada. Böylesine anlamlı bir çalışmada bir arada olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Sayın Rektörümüze, çalışma arkadaşlarına bizimle birlikte oldukları için şükranlarımı sunuyorum. Çok kıymetli istişareler gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise, depremin ilk anından itibaren Kahramanmaraş’ın yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Koyuncu, “Şunu özellikle ifade etmeliyim ki İTÜ’lü olmanın Teknik Üniversiteliye verdiği bir aidiyet hissi vardır. Bu öncelikle üniversitemize duyulan aidiyet hissi, ikincisi ise vatanımıza ve milletimize duyulan aidiyet hissidir. Biz de deprem haberini alır almaz, konunun uzmanı hocalarımızı buraya seferber ettik. Geldiler burada bilimsel çalışmalar, incelemeler yaptılar ve elde ettikleri verileri buradaki hocalarımızla paylaştılar. Diğer yandan, depremzede öğrencilerimizi tespit edip onların yanında olmaya gayret ettik. Düzenlediğimiz kampanyada topladığımız 12 tır insani yardım malzemesini hemen buradaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bundan sonraki süreçte de yanınızda olmaya, elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız” diye konuştu.

Daha sonra İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kumral ve İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gençoğlu tarafından, 6 Şubat depremlerinin jeolojik yönleri, kentin yeniden inşası süresinde atılması gereken adımlar, hasarlı binaların tespitinde ve güçlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verilerek, katılımcıların konuya ilişkin soruları cevaplandırıldı. Kumral ve Gençoğlu, 6 Şubat depremleriyle Kahramanmaraş’ta yer alan fayların çok büyük bir enerji salınımı yaşadığını ve gelecek 3-400 yıl boyunca bu bölgede büyük çaplı deprem beklenemeyeceğini ifade etti. Depreme ilişkin toplumsal hafızanın önemine de işaret eden Kumral ve Gençoğlu, depremden çıkarılan derslerle birlikte bu bilincinin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

Programın sonunda İTÜ Mezunları Derneği Başkanı Serdar Erdoğanyılmaz tarafından günün anısına İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu’ya hediye takdiminde bulunurken, Rektör Koyuncu da Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve Dernek Başkanı Erdoğanyılmaz’a plaket takdim etti.