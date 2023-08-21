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İyi ki varsın kentin abisi Adem Mağralı! Biz birlikte güçlüyüz!

Kahramanmaraş’ta yaşanan 6 Şubat depremleri sonrası dur durak bilemeden insanların yardımına koşan kentin hayırsever iş insanı Adem Mağralı, depremzedelerin yanında yer almaya devam ediyor.

İyi ki varsın kentin abisi Adem Mağralı! Biz birlikte güçlüyüz!

İyi ki varsın kentin abisi Adem Mağralı! Biz birlikte güçlüyüz!

Kahramanmaraş’ta yaşanan 6 Şubat depremleri sonrası dur durak bilemeden insanların yardımına koşan kentin hayırsever iş insanı Adem Mağralı, depremzedelerin yanında yer almaya devam ediyor.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:20

Oyun parkı olmayan ücra köylere, çocukları sevindirmek için oyun alanı kuran ve açık hava sineması kuran Mağralı, hayatında sinema görmemiş çocuklara pamuklu şeker eşliğinde sinema keyfi yaşatıyor.

Hem çocukları güldüren hemde garip gurabayı sevindiren Mağralı, insanların ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor.

Depremde hasar alan işletmesinden kurtarabildiği mobilyaları depremzedelere ulaştıran Mağralı, Ebrar sitesi ve bölgesinde çalışan kurtarma ekiplerine hem konaklama hem yeme içme hemde barınma adına önemli hizmetlerde bulundu. Onun bu çalışmaları depremzedelerden büyük takdir topladı. Eşyasını evini kaybeden vatandaşlar için hayır işlerini aralıksız sürdüren Adem Mağralı’yı kutluyoruz ve Kahramanmaraş’taki siyasi erkan içerisinde yer alarak muhtaç insanlara daha iyi ulaşabileceğini, hizmet götürme noktasında insanlara dokunacak projeler geliştireceği inancıyla siyasete girmesi inancındayız. Kahramanmaraşlı artık çocukların amcası, büyüklerin kardeşi olan Adem Mağralı’yı siyasette de görmek istiyor.

Kahraman şehrimize hizmetkar olacak insanlar bulmak zor. Siyasetteki bu yeni ismle inşallah kahraman şehrimiz tekrardan daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacak ve bunuda hep birlikte başaracağız, çünkü biz birlikte güçlüyüz.

Anahtar Kelimeler:
İyi Ki Varsın Kentin Abisi Adem Mağralı! Biz Birlikte Güçlüyüz!
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