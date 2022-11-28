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İyi Parti Elbistan ilçe başkanlığına Serhat Özdemir seçildi!

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanlığı 3.Olağan Kongresinde, başkanlık görevine Serhat Özdemir seçildi. Tek liste ile gidilen kongreye katılım yoğun oldu.

İyi Parti Elbistan ilçe başkanlığına Serhat Özdemir seçildi!

İyi Parti Elbistan ilçe başkanlığına Serhat Özdemir seçildi!

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanlığı 3.Olağan Kongresinde, başkanlık görevine Serhat Özdemir seçildi. Tek liste ile gidilen kongreye katılım yoğun oldu.

28 Kasım 2022 Pazartesi 15:15

İYİ Parti Elbistan ailesinde kongre heyecanı yaşandı. 26 Kasım 2022’de Serhat Özdemir’in hazırladığı tek liste ile gidilen kongrede önceki dönem İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül’e de teşekkür plaketi takdim edildi. Parti binasında gerçekleştirilen kongreye, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, İYİ Parti Göksun İlçe Başkanı Ali Arslan, çevre ilçelerin ilçe başkanları, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.

Başkan Çabukel: İYİ Parti, Her Geçen Gün Büyüyor!

Kongrede söz alan İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, İYİ Parti’nin her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek “İktidara hazır olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Bundan sonra da daha şevkle çalışacağız. Bizim için 6 ay sonra dağılır dediler ama İYİ Parti her geçen gün büyüyor ve güçleniyor. Durmanın zamanı yok. Önümüzde bir genel seçim var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi. Yüzyılın seçimi bu. Bundan sonra demokrasinin hakim olup olmayacağının seçimi. İnşallah bunda da başarılı olacağımızı biliyorum” dedi.

İl Başkanı Çabukel, görevi devreden eski ilçe başkanı Hüseyin Gül’e, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim ederek yeni Başkanı Serhat Özdemir’e de başarılar diledi.

Başkan Gül, Partilileri duygulandırdı!

Elbistan’da 3 yıldır İYİ Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve görevini devreden Hüseyin Gül, yaptığı konuşmayla partilileri duygulandırdı. Gül, şunları söyledi: “Güzel bir yönetim icra ettiğimizi düşünüyorum. İlçemizin dört bir yanında kapı kapı dolaştık. Yorulduk ama yılmadık ve çalıştık. Çeşitli sorunlarla karşılaşsak da bizlere güç veren sizlerdiniz. Sizlerin desteği olmasa bu kadar güçlü duruş sergileyemezdik. Serhat Ağabey’imin başkanlığı layıkıyla yapacağına eminim. Bizim bu partiye hizmet etmemiz için bir görevde olmamız gerekmiyor. Bundan sonra da bir nefer gibi çalışacağız. Hakkınızı helal edin.”

Başkan Özdemir: Gecemizi Gündüzümüze Katarak Çalışacağız

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir, Tek gayelerinin Türk milletini huzur ve refaha kavuşturmak olduğunu belirterek bu uğurda gece gündüz durmaksızın çalışacaklarını ifade etti.

Özdemir, şöyle konuştu: “Yükümüz ağır olsa da Elbistan’ın cesur insanları ile yol yürümekten asla yorulmayacağız. İYİ Parti; bir ve bütün olmanın, haksızlığa karşı dik durmanın ve güzel ülkemizin değerlerini korumanın adıdır. Bizim tek gayemiz var, o da milletimizi huzur ve refaha kavuşturmak. Bu uğurda gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Bugüne kadar partimize hizmet eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetimimizle birlikte bu davanın bayrağını devralıyoruz. Elbistan’ın siyasetine yön vererek şehrimizin menfaatine olan her platformda olacağız. Şehrimizin hayrına olmayan konularda da dik duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz” şeklinde konuştu

Serhat Özdemir Başkanlığındaki İYİ Parti Elbistan İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Mehmet Şahin Karagenç, Ali Kırdağ, Ahmet Yalçın, Eda Nur Bozkurt, Turgay Taşolar, Fatih Kul, Emri Kaya, Osman Meşe, Atıf Yüksel, Sami Koca, Mete Yılmaz, Mehmet Kaya, Ali Yozgatlıoğlu, Fatih Darendeli, Muzaffer Yıldız, Seviç Uz, Emiş Kalın, Tuba Doğan, Caneser Genç, Mukaddes Güngör, Sultan Güngör, Gülbeyaz Er, Ramazan Taşdemir, Sefa Tekdemir, Sezgin Aydın, Ali Köşker, Ali Dalkanat, Durmuş Güngör ve Ahmet Kaya.

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İyi Parti Elbistan Ilçe Başkanlığına Serhat Özdemir Seçildi!
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