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İYİ Partili Kılıç Anneler gününü kutladı!

İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Av.Doğan Murat Kılıç, anneler gününü yayınladığı bir mesajla kutladı.

İYİ Partili Kılıç Anneler gününü kutladı!

İYİ Partili Kılıç Anneler gününü kutladı!

İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Av.Doğan Murat Kılıç, anneler gününü yayınladığı bir mesajla kutladı.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:18
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Kılıç mesajında şunları kaydetti;

“Yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen annelerimiz, şefkat dolu yürekleriyle bizlere her zaman yol gösterici olmuşlar ve karşılıksız sevginin en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Bunun içindir ki anne sevgisi en büyük ve en kıymetli sevgilerden biridir.

Başımızın tacı ve cennetin ayaklarının altında olduğuna inandığımız annelerimiz, toplumun temelini oluşturan en değerli varlığımızdır. Hayatını çocuklarına vakfeden annelerimiz; gün gelmiş vatan savunmasında en ön safta savaşmış, şehit ve gazi olmuştur.

Hayata dair her şeyin ilk öğreticisi ve çocukların ilk yol göstericisi olan annelerimizi, bu anlamlı günde mutlu etmek, nefes aldığımız her gün merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak ve gurur duyacakları evlatlar olarak emeklerinin boşa gitmediğini göstermek hepimizin görevidir.

Evlatları Allah yolunda Vatanın bölünmez bütünlüğü için seve seve canlarını feda ederken, bizlere emanet edilen Şehit Anneleri! Sizlere ne kadar hizmet etsek ne kadar sevgi, saygı, şefkat göstersek de yine de haklarınızı ödeyemeyiz.

Anneler Günü'nü kutlamak amacıyla Aliye İzzet Begoviç parkında annelerimize karanfil dağıtıp sonrasında Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Furkan Gök Kardeşimizin annesini ziyaret edip anneler gününü kutladık.Her ne kadar Furkan kardeşimizin yerini tutamayacağımızı bilsekte bir evladının da bizler olduğunu kendisine bildirdik.

Bu duygu ve düşüncelerle, her şeyden önce vatanımız için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakâr anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum.”

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İYİ Partili Kılıç Anneler Gününü Kutladı!
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