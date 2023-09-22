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Jandarma Siber Suçlar Affetmedi

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan kişilere göz açtırmıyor.

Jandarma Siber Suçlar Affetmedi

Jandarma Siber Suçlar Affetmedi

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan kişilere göz açtırmıyor.

22 Eylül 2023 Cuma 14:21

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Pazarcık İlçesi İncirli Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve halen Fransa ülkesinde ikamet eden 1 şahıs sosyal paylaşım sitelerinde (PKK/KCK-PYD/YPG) terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca yasadışı bahis, 98 müstehcen içerikli internet sitesinin bilgi teknolojileri iletişim kurumu ihbar web sayfası üzerinden erişimi engellendi. Dolandırıcılık içerikli otalama (psihing) sitesinin usom (ulusal siber olaylara müdahale merkezi) aracılığı ile erişimi engellendi.

Terör örgütü propagandası içerikli paylaşım yapan 5 twitter hesabı ise, sulh ceza mahkemesi aracılığı ile erişimi engellendi. Terör örgütü propagandası ve Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını aşağılama içerikli paylaşım yapan 1 sosyal medya hesabı kullanıcısının kimliklendirmesi yapılarak düzenlenen rapor değerlendirilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

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Jandarma Siber Suçlar Affetmedi
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