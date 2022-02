Kahramanmaraş Bakırcılar Odası Afganistan’a yardım tır’ı gönderdi

Kahramanmaraş Bakırcılar, Alüminyumcular ve Çelikçi esnaf oda yönetimi olarak Afganistan’daki yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı desteği vermek için harekete geçen oda başkanı Selamet Atlı, ülkemiz olarak duyarlı olmalıyız. Elimizden gelen imkânlar çerçevesinde oda yönetimimizle aldığımız karar neticesinde Afganistan’da yardıma muhtaç aileleri unutmadığımızın bir göstergesi olarak, böyle bir şey yapma karar aldıklarını ifade etti.

“Afganistan’daki kardeşlerimizin durumunu her geçen görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her ayın 15 inde Afganistan’a yardım treni gidiyor. Bizlerde oda yönetimi olarak, esnaflarımızla birlikte istişare ederek, az çok demeden esnaflarımızdan gıda yardımı alarak, Kızılay ve Afad aracılığıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. 50 esnafımızın katılımıyla gerçekleşen gıda yardımında az çok demeden ellerinden gelen desteği verdiler. 1024 adet gıda paketi hazırlandı. Gece itibariyle yola çıkacak olan tır, ertesi gün Ankara Kızılay merkeze teslim edilecek. Sonrasında da 25 Şubat itibariyle Afganistan’a hareket edecek olan trene yüklenerek 1024 aileye teslim edilecek. Şu an itibariyle bir tır yolladığımız yardım paketleri ramazan ayında bir tır olarak tekrar yollayacağız.”

Gıda paketlerinin içerisinde, sıvı yağ, barbunya, yeşil mercimek, kuru fasulye, nohut, salça, bebe maması, süt tozu gibi bozulmama oranı yüksek olan gıdalar yer alıyor.

KMESOB başkanı Ahmet Kuybu, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak, sözde değil özde kardeş olduğunu gösterdiklerini, gariban insanların olduğunu ve bununda farkında olduklarını, onların duaları hep bizim yanımızda olduğuna inanıyor ve güveniyoruz. Çok şükür bütün imkânlarımızla, sadece Afganistan değil bütün Müslüman kardeşlerimizin yanındayız.