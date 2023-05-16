Kahramanmaraş Büyükşehir Ana Arterleri Bakıma Aldı

Şehir genelinde altyapıdan barınmaya, üstyapıdan su hizmetlerine, temizlikten sosyal yardıma tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için de çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri ve Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’nca arterlerde yürütülen bakım ve onarım çalışmalarıyla, deforme olduğu için trafikte konfor ve güvenliği olumsuz etkileyen kısımlar yenileniyor. Arterlerde deforme olan kısımlar tamir edilerek trafikte meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçiliyor ve yerleşim yerlerinin ulaşım standardı artırılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehrin ulaşım ağının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmaların artarak sürdüğü belirtildi.