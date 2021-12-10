Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 30 personel ilanı yayınladı!

6 ay geçici süre ile istihdam edilecek personelin 25 Saha/Temizlik ve 5 Hayvan Bakım ve Besleme Personeli olarak alınacağı bildirildi.

AKBEL A.Ş. GEÇİCİ PERSONEL ALIM İLANI (09.12.2021)

Büyükşehir Belediyemizin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 6 ay geçici süre ile istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Unvan Sayı Başvuru Şartı Saha/Temizlik Personeli 25 En az İlkokul mezunu olmak. Erkek Olmak. Sabıka Kaydının Olmaması. Hayvan Bakım ve Besleme Personeli 5 En az İlkokul mezunu olmak. Erkek Olmak. Sabıka Kaydının Olmaması. Hayvan sevgisi Olan ve Kedi, Köpek vb. Hayvanlardan Korkmuyor Olmak

A- Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Başvuru tarihinin son günü itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak (13.12.1976 sonrası doğum tarihliler)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

B- Müracaat Tarihi ve Şekli

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 09-13 Aralık 2021 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/ web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Sınav ve Değerlendirme

Başvuranlar arasından çağırılacak 30 kişi 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de altı ay süreyle istihdam edilecektir.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Kurum

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi - AKBEL AŞ.

Başvuru Adresi

İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.19/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Elektronik Posta Adresi

[email protected]

Başvuru İletişim ve Koordinasyon

(+90 344) 228 46 00

Başvuru Tarih Aralığı

09.12.2021 / 13.12.2021

Başvuru Şekli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/2021-12-09/akbel-as-gecici-personel... web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.