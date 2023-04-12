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Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi itfaiye eri alıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 20 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi itfaiye eri alıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi itfaiye eri alıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 20 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu.

12 Nisan 2023 Çarşamba 12:38

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Belediye Memur Alımı yapacak.

İlan, 10 Nisan 2023 tarihinde yayımlanmış olup, belediyedeki eksikliği gidermek için gerçekleştirilecektir. Haberimizde, adayların aranan nitelikleri ve başvuru şartlarını bulabilirsiniz.

Memur Alımı Yapılacak Pozisyon ve Kontenjan Detayları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, lise ve ön lisans mezunu adaylar arasından 20 memur alımı yapacak. Hem kadın hem erkek adaylar başvuru yapabilecek ve sürücü belgesi sahibi olma şartı aranacak. Bu alımlar genel idare hizmetleri sınıfında yapılacak.

Lise mezunu adaylar arasından 11. dereceli kadroya 8 İtfaiye Eri alımı gerçekleştirilecek. Ön Lisans mezunu adaylar ise 7. ve 8. dereceli kadrolara göre değerlendirilerek 12 İtfaiye Eri kadrosuna atanacaklar.

Başvuru İçin Aranan Şartlar, Özel Şartlar ve Başvuru Tarihleri

Belediyede çalışacak memurların genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlaması gerekiyor. Buna göre, adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum olmamaları, görevlerini yerine getirmelerine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmeleri, erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmaları veya askerlikle ilgisi olmamaları, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamaları gerekiyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, itfaiye eri alımı için adayların KPSS, yaş, eğitim ve boy gibi belirli şartları sağlamalarını istiyor.

2022 KPSS sınavında, lise mezunları için P94 ve ön lisans mezunları için P93 puan türlerinden en az 70 puan alınması gereklidir.

Sınav yapılacak tarih itibariyle adayların 30 yaşından küçük olmaları gerekmektedir.

Üniversitelerin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programlarından birinden mezun olanlar ve lise mezunları herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olma şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.

En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Erkekler için en az 167 cm, kadınlar için en az 160 cm boyunda olmak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayı içerisinde memur alımı başvurularının sadece şahsen yapılacağını duyurdu.

Başvuru tarihleri 22- 26 Mayıs 2023 arasında olacak ve başvuruların kabul edileceği adres İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No. 25'te bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Eri Alıyor!
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