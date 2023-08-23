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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kasasını böyle mi dolduracak? Otogara gir-çık 15 lira!

Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, otogarda gir-çık parası alınmasına ateş püskürdü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kasasını böyle mi dolduracak? Otogara gir-çık 15 lira!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kasasını böyle mi dolduracak? Otogara gir-çık 15 lira!

Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, otogarda gir-çık parası alınmasına ateş püskürdü.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:54

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince otogara giriş çıkış ücreti getirildi. Adeta hava parası gibi depremden çıkan şehir halkından alınan bu ücret Kahramanmaraş halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Belediyenin belirlediği tarifeye göre otogara girip çıkmak 15 lira.

Duruma tepki gösteren bir vatandaş şunları söyledi;

“Bugün oğlumu üniversiteye yolcu etmek için terminale kendi aracımla gittim. Çocuğu otobüsüne bindirip terminelden çıkarken görevli dur işareti yaptı. Terminal sivil araç girişlerine ücret uygulaması başlatmış Büyükşehir Belediyemiz. Terminale gir çık15 tl imiş.

Görevliden fiş istedim, akbel otopark fişi verdi. Israrla terminale girdi çıktı yazan belge istedim, veremedi. Kullandığı fiş akbel otopark fişi.Depremden çıkmışız, hiç bir hizmetini görmediğimiz Büyükşehir Belediyesi böyle uygulama başlatmış.

Bir de doğru olmayan, terminale girdi çıktı ibaresinin olmadığı sadece akbel otopark fişi veriyorlar. Ne diyeyim, sadece seçim yaklaşıyor.”

Son Güncelleme: 23.08.2023 13:02
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kasasını Böyle Mi Dolduracak? Otogara Gir-çık 15 Lira!
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