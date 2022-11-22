Kahramanmaraş Büyükşehir İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; kemirgenlerin neden olabileceği hastalıkların önüne geçmek, meydana gelebilecek ekonomik kayıp ve hasarları engellemek için harekete geçti.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler; Tarihi Kapalı Çarşı, Saraçhane, Demirciler ve Toptancılar Çarşısı, Sebze Meyve Hali’nin yanı sıra şehrin muhtelif yerlerinde park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını kemirgenlere karşı ilaçlıyor.

Şehir genelinde devam eden ilaçlama çalışmalarıyla, kemirgen canlıların yol açabileceği olası sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; kanalizasyon, foseptik, metruk yapılar gibi alanlarda kemirgen yuvalarına yönelik ilaçlama uygulamalarının artarak devam edeceği belirtildi.