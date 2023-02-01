Kahramanmaraş Büyükşehir kar nöbetinde!

Şehrin yüksek kesimlerinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürerek yolları ulaşıma açık tutan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde beklenen kar yağışına karşı da teyakkuza geçti. Ekipler, kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek ve derhal müdahalede bulunmak için ana arter, cadde, bulvar ve kavşaklarda konumlandı. Gece boyunca nöbet tutan ekipler, olası kar yağışına karşı derhal harekete geçerek arterleri ulaşıma açık tutmayı ve olası aksamaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Tüm Araç ve Personelimizle Sahadayız

Büyükşehir Belediyesi’nden kış şartlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz ilçelerde ve kırsal mahallelerde kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalarla sorumluluk alanımızdaki mahalle ve grup yolları ulaşıma açık tutuluyor. Şehir merkezinde beklenen kar yağışına karşı da ekiplerimiz teyakkuzda. Kış şartlarıyla mücadele kapsamında tüm araç ve personellerimizle sahadayız. Ekiplerimiz şehir merkezinde ana arter, cadde, bulvar ve kavşaklarda konumlandı. Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzlukları ve araç trafiğinde oluşabilecek aksamaları önlemek için tüm tedbirleri almış bulunmaktayız” ifadelerine yer verildi.