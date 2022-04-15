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Kahramanmaraş Büyükşehir Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak her geçen gün hem kurumsal kapasitemizi hem de yatırım kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda şehrimizde çok ciddi oranda altyapı yatırımları gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde de yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak her geçen gün hem kurumsal kapasitemizi hem de yatırım kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda şehrimizde çok ciddi oranda altyapı yatırımları gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde de yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.

15 Nisan 2022 Cuma 11:13
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen oturumda Başkan Güngör’ün yanı sıra ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda 2021 Yılı Denetim Komisyonu Raporu ile 2021 yılı Faaliyet Raporu meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin yol ağı, Tarihi Maraş Kalesi ve çevresi dönüşüm projesi gibi pek çok konu görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu, Pazarcık’ta kurulması planlanan GES projesi ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi İhtisas Komisyonları ve encümen üyelerinin seçimiyle noktalandı.

Yatırımlarımız Artarak Devam Ediyor

Mecliste alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak her geçen gün hem kurumsal kapasitemizi hem de yatırım kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu noktada kapasitemizin sınırlarını zorluyoruz diyebilirim. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bütçemizin iki katına yakın da dış kaynak buluyoruz. Tabi bu kaynakların önemli bir kısmı hibe şeklinde oluyor. Geçtiğimiz yıllarda şehrimizde çok ciddi oranda altyapı yatırımları gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde de yatırımlarımız artarak devam edecek. Kahramanmaraş’ımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
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