Kahramanmaraş Büyükşehir Sağanak Yağışlara Karşı Sahada

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinde etkisini artıran yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yağışın meydana geldiği ilk saatlerden itibaren çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, gece saatlerinden itibaren; Doğukent, Yıldızevler, Karaziyaret, KSÜ Avşar Kampüsü, Tekerek, Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı, Eyüp Sultan Mahallesi, Güneşevler, KAFUM başta olmak üzere şehir merkezinde ve yağışın etkili olduğu ilçelerde hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Onlarca iş makinesi ve personelle yoğun bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalarla, sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması ve sağanak yağışların meydana getirdiği olumsuzlukların izlerinin silinmesi hedefleniyor.

Tüm Araç ve Personelimizle Sahadayız

Şehir genelinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olumsuzların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz gece saatlerinden itibaren şehir genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Tüm araç ve personelimizle sahada, hemşehrilerimizin yanındayız. Sağanak yağışların meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde sürüyor” dedi.