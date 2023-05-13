Kahramanmaraş Büyükşehir Toplu Ulaşımda Esnaf ve Vatandaşın Yanında

Şehrin ihya ve inşası noktasında çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir içi toplu taşıma ihtiyacını karşılamak için de ücretsiz toplu ulaşım hizmetini sürdürüyor. Asrın felaketinin ardından 20 Şubat tarihinde belediye otobüsleriyle toplu taşıma hizmetine başlayan Büyükşehir Belediyesi, 15 Mart’tan itibaren hizmete aldığı özel halk otobüsleriyle toplamda 39 hat ve 208 araçla günlük ortalama 110 bin vatandaşa şehir içi ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehir içi ulaşımda hizmet veren toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerinehttps://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleriinternet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Özel Halk Otobüsü Esnafına 36 Milyon TL Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sağlanan şehir içi ücretsiz toplu taşıma hizmetinin devamı noktasında da Özel Halk Otobüsü esnafına ciddi desteklerde bulunuyor. Ulaşımda Kahramanmaraş Modeli adı verilen sistem kapsamında özel halk otobüsü esnafına, mazot desteği de dâhil olmak üzere aylık ortalama araç başı 47 bin TL destek sağlanıyor. Bu kapsamda, Nisan ve Mayıs aylarında otobüs esnafına toplamda 36 Milyon TL’lik gelir desteği sağlandı.

Türkiye’de Bir İlk

Ücretsiz toplu taşıma hizmeti ve Kahramanmaraş Modeli’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizde toplu taşıma hizmeti Kahramanmaraş Modeli adını verdiğimiz bir sistemle yürütülüyor. Türkiye’de bu modeli uygulayan ilk belediyeyiz. Özel Halk Otobüsü esnafımızın aylık akaryakıt giderini karşılıyoruz. Ayrıca toplu taşıma esnafımıza aylık maddi destekte bulunuyoruz. 20 Şubat tarihinden itibaren hemşehrilerimize ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlıyoruz. Toplu taşıma esnafımızı ve hemşehrilerimizi mağdur etmeme noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. Daima hemşehrilerimizin yanındayız” dedi.