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Kahramanmaraş Büyükşehir Trafik Güvenliği İçin Sahada

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde bulvar, cadde, sokak, kavşak ve grup yollarındatrafik işaret ve işaretçileri, levhalar, kasisler ve sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Trafik Güvenliği İçin Sahada

Kahramanmaraş Büyükşehir Trafik Güvenliği İçin Sahada

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde bulvar, cadde, sokak, kavşak ve grup yollarındatrafik işaret ve işaretçileri, levhalar, kasisler ve sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımını sürdürüyor.

05 Mayıs 2023 Cuma 11:24

Şehirde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan su hizmetlerine, barınmadan sosyal yardıma tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan trafik işaret ve işaretçileri ile sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımı noktasında da çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde şehir genelinde bulvar, cadde, sokak, kavşak ve grup yollarında trafik işaret ve işaretçileri, levhalar ve kasisler kontrol edilerek deforme olanlar onarılırken, kullanılamayacak hale gelenler ise yenileriyle değiştirildi. Geçici barınma merkezlerinde trafik güvenliğini sağlamak için de bölgelere kasis ve uyarı levhaları ilave edildi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; trafikte yaya ve sürücü güvenliğinin sağlanması, ulaşımda meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçilmesi ve trafik akışının düzenlenmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Trafik Güvenliği İçin Sahada
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