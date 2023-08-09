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Kahramanmaraş Büyükşehir’den iş sağlığı ve güvenliği eğitimi!

Büyükşehir Belediyesi, personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenledi. Hizmet kalitesinin artırılması ve personelin donanım kazanması noktasında eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir’den iş sağlığı ve güvenliği eğitimi!

Kahramanmaraş Büyükşehir’den iş sağlığı ve güvenliği eğitimi!

Büyükşehir Belediyesi, personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenledi. Hizmet kalitesinin artırılması ve personelin donanım kazanması noktasında eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

09 Ağustos 2023 Çarşamba 14:06

Hizmet kalitesi ile personelin bilgi ve becerilerini artırmak için hizmet içi eğitimlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminerde İş Sağlığı Uzmanı Onur Erdi, katılımcılara; çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, temel iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıklarının sebebi, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri gibi pek çok konuda bilgiler aktardı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hizmet kalitesinin artırılması ve personelin donanım kazanması noktasında hizmet içi eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir’den Iş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi!
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