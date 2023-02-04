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Kahramanmaraş Büyükşehir’den kar yağışına anında müdahale

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte araç trafiğinde oluşabilecek aksamaların önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla arterler trafiğe açık tutuluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir’den kar yağışına anında müdahale

Kahramanmaraş Büyükşehir’den kar yağışına anında müdahale

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte araç trafiğinde oluşabilecek aksamaların önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla arterler trafiğe açık tutuluyor.

04 Şubat 2023 Cumartesi 11:38

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde gece saatlerinde kar yağışının başladığı ilk andan itibaren arterleri ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olası aksamalara mahal vermemek adına ana arter, cadde, bulvar ve kavşaklarda nöbet tutan ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları ulaşıma açık tutuyor.

Arterler Ulaşıma Açık Tutuluyor

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz, şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla mücadele kapsamında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın meydana geldiği ilk andan itibaren gerçekleştirilen etkin müdahale sayesinde ana arter, cadde, sokak ve kavşaklar ulaşıma açık tutuluyor. Kış şartlarıyla mücadele kapsamında tüm araç ve personellerimizle sahadayız. Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzlukları ve araç trafiğinde oluşabilecek aksamaları önlemek için tüm tedbirleri almış bulunmaktayız” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir’den Kar Yağışına Anında Müdahale
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