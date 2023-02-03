Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı...
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif Şen’in Mevlidine Katıldı
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif...

Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik

Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlara yönelik sinema gösterimi etkinliği düzenledi. Engelli bir bireyin milyonlara umut olma hikâyesini konu alan ‘Buğday Tanesi’ ilgiyle takip edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik

Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik

Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlara yönelik sinema gösterimi etkinliği düzenledi. Engelli bir bireyin milyonlara umut olma hikâyesini konu alan ‘Buğday Tanesi’ ilgiyle takip edildi.

03 Şubat 2023 Cuma 16:41

Özel gereksinimli vatandaşların toplumsal hayata daha fazla entegreolması adına faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik sinema gösterimi gerçekleştirildi. Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybedenengelli bireyin hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikâyesini konu alan ‘Buğday Tanesi’ adlı filmi özel gereksinimli bireyler büyük bir ilgiyle takip etti. Katılımcılar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek, her zaman yanlarında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Farkındalık Oluşturabilecek Bir Etkinlik

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Gerçek bir hayat hikâyesini konu alan Buğday Tanesi filmini özel gereksinimli vatandaşlarımızla birlikte izledik. Özel gereksinimli bireylere ilham olabilecek, farkındalık oluşturabilecek ve zorlukların üstesinden gelebilme noktasında yol gösterebilecek bir film. Engelli kardeşlerimize yönelik çok faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Özel gereksinimli vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecek” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahin Balcıoğlu, ‘Enflasyona göre ticarete geri döndük’
Şahin Balcıoğlu, ‘Enflasyona göre ticarete geri döndük’
Büyükşehir’in Türkoğlu’ndaki Kurs Merkezi Yoğun İlgi Görüyor
Büyükşehir’in Türkoğlu’ndaki Kurs Merkezi Yoğun İlgi Görüyor
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Elbistan’da ekmek bedava olacak!
Elbistan’da ekmek bedava olacak!
Pazarcık’ta Hayati İnanç Sevgisi Salona Sığmadı
Pazarcık’ta Hayati İnanç Sevgisi Salona Sığmadı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber