Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik

Özel gereksinimli vatandaşların toplumsal hayata daha fazla entegreolması adına faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik sinema gösterimi gerçekleştirildi. Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybedenengelli bireyin hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikâyesini konu alan ‘Buğday Tanesi’ adlı filmi özel gereksinimli bireyler büyük bir ilgiyle takip etti. Katılımcılar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek, her zaman yanlarında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Farkındalık Oluşturabilecek Bir Etkinlik

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Gerçek bir hayat hikâyesini konu alan Buğday Tanesi filmini özel gereksinimli vatandaşlarımızla birlikte izledik. Özel gereksinimli bireylere ilham olabilecek, farkındalık oluşturabilecek ve zorlukların üstesinden gelebilme noktasında yol gösterebilecek bir film. Engelli kardeşlerimize yönelik çok faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Özel gereksinimli vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecek” cümlelerini kaydetti.