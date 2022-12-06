Kahramanmaraş Büyükşehir’den Türk Sanat Müziği Konseri

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda tiyatro gösterisinden resim sergisine, konferanstan söyleşiye kadar çeşitli etkinlikleri sanatseverlerle buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir konser etkinliği daha gerçekleştirecek.

Kahramanmaraş Musıki Derneği iş birliğiyle 8 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlikte koro, Türk Sanat Müziği’nin nadide eserlerini müzikseverler için seslendirecek.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konser, saat 19.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, konsere tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.