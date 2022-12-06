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Kahramanmaraş Büyükşehir’den Türk Sanat Müziği Konseri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 8 Aralık Perşembe günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Türk Sanat Müziği konseri düzenleyecek. Saat 19.00’da başlayacak etkinliğe tüm Kahramanmaraşlılar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir’den Türk Sanat Müziği Konseri

Kahramanmaraş Büyükşehir’den Türk Sanat Müziği Konseri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 8 Aralık Perşembe günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Türk Sanat Müziği konseri düzenleyecek. Saat 19.00’da başlayacak etkinliğe tüm Kahramanmaraşlılar davet edildi.

06 Aralık 2022 Salı 12:08

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda tiyatro gösterisinden resim sergisine, konferanstan söyleşiye kadar çeşitli etkinlikleri sanatseverlerle buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir konser etkinliği daha gerçekleştirecek.

Kahramanmaraş Musıki Derneği iş birliğiyle 8 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlikte koro, Türk Sanat Müziği’nin nadide eserlerini müzikseverler için seslendirecek.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konser, saat 19.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, konsere tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir’den Türk Sanat Müziği Konseri
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