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Kahramanmaraş Büyükşehir’in Aşevi Ramazan’ın İlk Gününde Misafirlerini Ağırladı

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde Milli İrade Meydanı’ndaki aşevinde 15 bin vatandaşa iftar yemeği verdi. İftar çadırı, Ramazan boyunca vatandaşların hizmetinde olacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir’in Aşevi Ramazan’ın İlk Gününde Misafirlerini Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir’in Aşevi Ramazan’ın İlk Gününde Misafirlerini Ağırladı

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde Milli İrade Meydanı’ndaki aşevinde 15 bin vatandaşa iftar yemeği verdi. İftar çadırı, Ramazan boyunca vatandaşların hizmetinde olacak.

24 Mart 2023 Cuma 14:37

Şehrin ihya ve inşası, hayatın normale dönmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Milli İrade Meydanı’ndaki aşevinde vatandaşlara iftar yemeği vermeye devam edecek. Büyükşehir’in iftar çadırı Ramazan’ın ilk gününde 15 bin vatandaşı ağırladı. Birbirinden lezzetli yemeklerle orucunu açan vatandaşlar, sağlanan hizmetten duyduğu memnuniyeti belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Milli İrade Meydanı’ndaki iftar çadırının Ramazan ayı boyunca hizmet vermeye devam edeceği ve tüm vatandaşların iftara davetli olduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir’in Aşevi Ramazan’ın İlk Gününde Misafirlerini Ağırladı
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