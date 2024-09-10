Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart'tan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

"Eğitim Camiası Olarak Yaralarımızı Birlikte Sarıyoruz"

Müdür Hüseyin Mart, mesajında şu ifadelere yer verdi: "2024-2025 eğitim-öğretim yılına, ne yazık ki şehrimizi derinden sarsan depremlerin ardından giriyoruz. Yaşadığımız bu büyük afet, hepimizi derinden etkiledi. Ancak eğitim camiası olarak, yaralarımızı birlikte saracağımıza, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancım tamdır. Eğitim, hayatın her koşulda devam etmesi gerektiğinin bir simgesidir. Biz de bu inançla, geleceğe umutla bakıyoruz."

"Öğretmenlerimiz Fedakarlıkla Görevlerini Sürdürmeye Devam Ediyor"

Öğretmenlerin, zor şartlara rağmen görevlerini en iyi şekilde sürdürdüğünü belirten Mart, "Deprem sonrası birçok okul ve eğitim kurumu zarar gördü. Ancak öğretmenlerimiz, her koşulda öğrencilerine en iyi eğitimi sunmak için büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiriyor. Geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimize, emekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum," dedi.

"Öğrencilerimize Başarılar Diliyorum"

Öğrencilere de seslenen Hüseyin Mart, "Sevgili öğrenciler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu zorlu sürecin ardından, hayallerinizi gerçekleştirmek için tüm gücünüzle çalışmaya devam etmenizi diliyorum. Bilin ki her zaman yanınızdayız ve sizlerin başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

"Yeni Eğitim Yılına 150'ye Yakın Derslik ve Ekstra Dört Okul ile Başlıyoruz"

Müdür Mart, ayrıca Kahramanmaraş'taki eğitim altyapısını güçlendirmek için önemli adımlar atıldığını belirtti. "Bu yıl eğitim öğretim yılına, 150'ye yakın derslik inşa ederek ve dört yeni okul ekleyerek başlıyoruz. Bu yatırımlar, öğrencilerimize daha iyi bir eğitim ortamı sunmak ve mevcut eğitim sorunlarını çözmek amacıyla yapıldı," dedi.

Mart, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni ederek, başarı dolu bir yıl geçirmeleri dileğinde bulundu.