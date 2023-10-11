Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda İmar Durumu Açıklandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen alanlardan olan Dulkadiroğlu ilçesinin imar durumuna ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hanifi Coşkun Ağdur ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin de yer aldığı basın açıklamasında Başkan Hayrettin Güngör; zemin etüt çalışmaları, imar planları, orta hasarlı binaların son durumu, kentsel tasarım projesi, hak sahipliği ve yerinde dönüşüm gibi pek çok konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gayretimizi Sürdürüyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; “Şehrimizin imarı ve inşası noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla yoğun gayret gösteriyoruz. Üst düzeyde bir koordinasyonla bu süreçleri yürütüyoruz. İlçe belediye başkanlarımızla periyodik toplantılar yaparak aldığımız kararları hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Bu kararların olgunlaşması noktasında imar komisyonumuz, imar birimlerimiz ve ilgili meslek odalarımızla toplantılar yapıyor ve görüşlerini alıyoruz” diye konuştu.

Yapı Ruhsatı İzinlerinin Önü Açıldı

Başkan Hayrettin Güngör, “Daha önce aldığımız kararlarla; uygun olmayan alanlar haricindeki alanlarda az hasarlı ve hasarsız natamam binaların yapımına izin verildi, orta hasarlı binaların güçlendirilmesindeki usul ve esaslar açıklandı, plan notu ile getirilen kat ve emsal artışları kaldırıldı. Ayrıca Onikişubat ilçemizin büyük bir kısmında kat düzenlemeleri yapılarak, yapı ruhsatı izinlerinin önü açıldı. Küçük Sanayi Sitesi, Gıda Toptancıları, Köy Garajı, Kayseri ve Gaziantep Yolu civarı konut dışı kentsel çalışma alanlarında 4 kat olarak yapı ruhsatı verilmesinin önü açıldı. Afşin ve Pazarcık ilçelerimizde mikrobölgeleme jeolojik etüt raporunda uygun olmayan alanlar dışında kalan alanlarda en çok 5 kat yapı izni verilmesini kararlaştırdık” dedi.

Kentsel Tasarım Uygulanmasına Başlandı

Başkan Güngör, “Şehir merkezimizde detaylı bir zemin etüdü çalışması yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesi civarında zemin artı 3 ve 4 kat olarak kentsel tasarım projesi hazırlandı ve uygulamasına başlandı. Boğaziçi, Sümbüllü ve Ağcalı bölgesinde bakanlığımızca yürütülen zemin etüdü çalışmaları hızla devam ediyor” cümlelerini kaydetti.

Dulkadiroğlu’nda Yerinde Dönüşüme Yoğun İlgi

Dulkadiroğlu ilçesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Zemin yapısı ve faya olan yakınlığı sebebiyle depremden en fazla etkilenen ilçelerimizden Dulkadiroğlu’nda da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden kaynaklı risklerin azaltılması ve daha dirençli şehirler oluşturulması amacıyla bölgenin hasar durumları, deprem sonrası toplum psikolojisi ve toplumun beklentileri, şehircilik ilkeleri ve estetik kaygılarımız, bakanlığımızın yerinde dönüşüm kararının uygulanabilirliği açısından bir değerlendirme yaptık. Hak sahipliğine konu konut sayısı 16 bin 137, iş yeri ise 4 bin 760. Yerinde dönüşüm için edilen müracaat sayısı 9 bin 710. Dulkadiroğlu ilçemizde hemşehrilerimizin yerinde dönüşüme büyük ilgi gösterdiğine şahit oluyoruz. Kırsalda ise hak sahipliği başvurusu 3 bin 147” dedi.

Doğukent’te Yerinde Dönüşüm

Doğukent sitesinde yerinde dönüşümün hızlandırılması noktasında çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Güngör, “Daha dirençli bir Kahramanmaraş oluşturmak için gayretimizi sürdürüyoruz. Dulkadiroğlu ilçemizde de hasar ve zemin durumları göz önünde bulundurularak mümkün olduğu ölçüde inşaat alanı korunarak kat sayısı 5 ile sınırlandırılmıştır. Doğukent sitesinin yerinde dönüşümünün hızlandırılması için Bakanlığımız ve Dulkadiroğlu Belediyemiz ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Böylece uygun olmayan alanlar haricinde şehir merkezinde büyük oranda yapılaşmaya yönelik çalışmaların ve ruhsat vermenin önü açıldı” ifadelerini kullandı.