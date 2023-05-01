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Kahramanmaraş Esnafı İstanbul’da

İstanbul Kadıköy’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde depremzede esnaflar için 'Kahramanmaraş Dayanışma Pazarı' kuruldu.

Kahramanmaraş Esnafı İstanbul’da

Kahramanmaraş Esnafı İstanbul’da

İstanbul Kadıköy’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde depremzede esnaflar için 'Kahramanmaraş Dayanışma Pazarı' kuruldu.

01 Mayıs 2023 Pazartesi 18:04

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen depremlerin ardından KMTSO ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde depremden zarar gören Kahramanmaraş esnafına katkı sağlanması için Kadıköy Rıhtım ’da Festival Park Etkinlik Alanında 'Kahramanmaraş Dayanışma Pazarı' düzenledi.

Dayanışma Pazarı gününde 120 Kahramanmaraşlı esnaf, bölgeye ait yöresel ürünleri satışa çıkardı. 'Kahramanmaraş Dayanışma Pazarı' 28 Nisan’dan 08 Mayıs günü akşamına kadar edecek.

"İstanbul da yaşayan her bir Kahramanmaraşlılar enaz 3 komşusunu veyahut dostunu yanına alarak Dayanışma Pazarı Kadıköy Rıhtıma koşacak, yaralarımızı birlikte saracağız"

Depremde zarar gören esnafımız Dayanışma Pazarı Kadıköy’e gelirken “ Enkazdan kurtardığı deposundan sınırlı sayıda olan tarhanasından çöreğine, kuruluktan biberine, turşusundan tirşiğine, kelle paçasından irişkitine, cevizli sucuğundan dondurmasına pekmezine, peynirinden zeytinine, çarıklarından bakır mutfak eşyasına, giyimden kozmetiğine yöreselden gastronomisine aklınıza gelen ne varsa yüzün üzerinde esnafın katılımıyla sizleri bekliyor. Unutmadan edebiyatın ve sanatın şehri Kahramanmaraş’ın Bilocan’ı da dayanışma pazarı girişinde sahne performansıyla sizleri karşılıyor.

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Kahramanmaraş Esnafı İstanbul’da
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