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Kahramanmaraş Filistin için yürüdü

Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Kahramanmaraş Filistin için yürüdü

Kahramanmaraş Filistin için yürüdü

Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

10 Ekim 2023 Salı 09:11

Onikişubat İlçesinde bulunan Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan Camii bahçesinde bir araya gelen grup, yatsı namazının ardından ellerindeki dövizlerle Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne yürüdü.

Yürüyüş sırasında, İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar atıldı.

Yürüyüşün ardından Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yapıldı ve Filistin'de şehit düşen Müslümanlar için dua edildi.

STK adına basın açıklamasını Yunus Kır yaptı. Açıklamada, İsrail'in yıllardır İslam topraklarını işgal ederek kadın, yaşlı ve çocuk demeden katliamlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın sürekli taciz edildiği, masum sivillerin öldürüldüğü, çocukların tutuklandığı ve Gazze'deki ambargonun şiddetinin arttığı vurgulandı. Yürüyüşün, Filistin'e ve tüm Müslümanlara destek mesajı vermek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

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