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Kahramanmaraş havalimanı Ağustos’ta 21.692 kişiye hizmet verdi!

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı’nın 2024 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Kahramanmaraş havalimanı Ağustos’ta 21.692 kişiye hizmet verdi!

Kahramanmaraş havalimanı Ağustos’ta 21.692 kişiye hizmet verdi!

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı’nın 2024 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

12 Eylül 2024 Perşembe 12:42

Açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş Havalimanı’nda Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 21.692 olarak gerçekleşti. Ayrıca, bu dönemde iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak trafiği 225, dış hatlarda ise 2 olmak üzere toplam uçak trafiği 227’ye ulaştı.

Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda 213 ton olarak kaydedildi.

Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam yolcu trafiği 163.748, toplam uçak trafiği 1.640, yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise 1.479 ton olarak gerçekleşti.

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Kahramanmaraş Havalimanı Ağustos’ta 21.692 Kişiye Hizmet Verdi!
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