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“Kahramanmaraş hikâyesi” projesinde ödüllü yarışmalar başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin “Geleneksel Ustalardan Geleceğin Ustalarına - Kahramanmaraş Hikâyesi” projesinin çevrimiçi fikir yarışmaları “fikrimiz.org” platformunda başlıyor. 23 Eylül – 20 Ekim tarihleri arasında 3 farklı yarışmada dereceye giren fikirlere çeşitli ödüller verilecek.

“Kahramanmaraş hikâyesi” projesinde ödüllü yarışmalar başlıyor!

“Kahramanmaraş hikâyesi” projesinde ödüllü yarışmalar başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin “Geleneksel Ustalardan Geleceğin Ustalarına - Kahramanmaraş Hikâyesi” projesinin çevrimiçi fikir yarışmaları “fikrimiz.org” platformunda başlıyor. 23 Eylül – 20 Ekim tarihleri arasında 3 farklı yarışmada dereceye giren fikirlere çeşitli ödüller verilecek.

22 Eylül 2022 Perşembe 17:34

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Geleneksel Ustalardan Geleceğin Ustalarına - Kahramanmaraş Hikâyesi” projesi yarışmalarla devam ediyor. Şehrin kültürünü oluşturan geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında 3 ayrı yarışma gerçekleştirilecek. 23 Eylül Cuma günü başlayacak ilk yarışmaya https://fikrimiz.org/projeler/proje-detay/632c0eaaa936b6e848a1e40d bağlantısı üzerinden çevrimiçi olarak başvurulabilecek. Birinci yarışmanın son başvuru tarihi ise 7 Ekim.

Geleneği Yaşat, Ödülü Kap!

23 Eylül – 20 Ekim tarihleri arasında 15 gün arayla gerçekleştirilecek 3 ayrı yarışmada dereceye giren fikirlere çeşitli ödüller verilecek. Yarışmaya Kahramanmaraş’tan katılan ve birinci olan yarışmacılara 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye ise 500 TL’lik ulaşım kartları; şehir dışından katılan yarışmacılara ise Kahramanmaraş Oyma Sandığı hediye edilecek. Düzenlenecek yarışmalarla geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, tanıtılması, markalaşma süreçlerinin oluşturulması ve geleneksel birikimin geleceğe taşınması hedefleniyor.

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“Kahramanmaraş Hikâyesi” Projesinde ödüllü Yarışmalar Başlıyor!
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